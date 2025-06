Spis treści

Samolot z Modlina kosztuje...

Tym tematem żyje każdy kibic polskiej reprezentacji. Po tym, co wydarzyło się w niedzielny wieczór, gdy trener Probierz uznał, że potrzebna jest zmiana w kadrze i zmienił kapitana. To można zrozumieć, ale już niekoniecznie sposób załatwienia sprawy z najlepszym piłkarzem swojej drużyny.

- Mamy taki kanał, jak łączy nas piłka - przypomniał Artur Wichniarek w Kanale Sportowym. - Mamy to. To co, g... mnie obchodzi, za przeproszeniem, czy oni wejdą do szatni i pokażą d... jakiegoś piłkarza pod prysznicem. Nie o to chodzi w tym formacie. To jest coś, co łączy kibica z tą reprezentacją. Pojedź do tej Barcelony. Z Modlina samolot kosztuje 50 zeta. Nie jest drogo. Jeżeli zadzwonią do mnie, to im to postawię - rzucił z przekąsem.

Waldemar Prusik o konflikcie na linii Probierz - Lewandowski. Były kapitan mówi o szacunku, ma rację?

Trener powinien polecieć do Lewandowskiego

Były napastnik kadry uważa, że forma przekazania decyzji o zmianie kapitana była niewłaściwa. Wskazał, co powinien zrobić selekcjoner Biało-czerwonych.

- Pojedź tam, umów się z kapitanem - kontynuował Wichniarek w Kanale Sportowym. - Zróbcie fajny materiał o tym, o czym powiedział nam Robert w Studio TVP. Niech pojedzie tam selekcjoner, nawet jeżeli ma taki plan i się dowiedział, że Robert nie przyjeżdża. To mogę jako selekcjoner. I wydaje mi się, nie ma ludzi wyższych niż reprezentacja i nie ma ludzi niezastąpionych - tłumaczył.

Dlaczego Zieliński nie powiedział nic pozytywnego o Lewandowskim? Zaskakujący wpis Krzysztofa Stanowskiego

Lewandowski zasługuje na szacunek

Wichniarek wspomniał, że sposób przekazania tej informacji za pomocą rozmowy telefonicznej, to jednak nie tędy droga. Wystaczyło pojechać do Lewandowskiego, aby z nim porozmawiać w cztery oczy.

- Tylko z szacunku do tego, co do tej pory przez 17 lat Robert w tej realizacji zrobił - podkreślał Wichniarek w Kanale Sportowym. - I nawet słysząc taką decyzję, to ja pewnie, gdybym był selekcjonerem, chciałbym z moim kapitanem czy zawodnikiem, liderem, porozmawiać. Chciałbym usłyszeć, co mu się nie podoba - podkreślił były napastnik reprezentacji Polski.

Zdobył medal mundialu, teraz łapie się za głowę przy sprawie Lewandowskiego. Matysik: „To nie przedszkole” [ROZMOWA SE]

Nie milkną echa afery wokół reprezentacji Polski. Nieobecny na zgrupowaniu Robert Lewandowski nie jest już kapitanem polskiej kadry. Nie będzie także w niej wystęował, gdy trener będzie Michał Probierz. To właśnie selekcjoner pozbawił Lewego opaski kapitana, a ten zdecydował, że w kadrze już grać nie będzie. Artur Wichniarek odniósł się w Kanale Sportowym do sytuacji między trenerem a liderem drużyny narodowej.

