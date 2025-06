Kibice zdecydowali! To on ma rację w sporze Lewandowski - Probierz. Jednoznaczna ocena

Spis treści

Probierz wystaraszył się Finlandii?

Polska jest lierem grupy. W marcu pokonaliśmy Litwę i Maltę. Teraz zagramy w Helsinkach z Finlandią, która do tej pory zgromadziła cztery punkty, a ostatnio przegrała u siebie z Holandią. Jednak w Polsce wybuchła afera po tym, jak trener Probierz postanowił zmienić kapitana kadry. Nie jest nim już Lewandowski, lecz Piotr Zieliński. Urażony Lewy zrezygnował z występów w ekipie Biało-czerwonych za kadencji Probierza. Były już kapitan nie uczestniczył w zgrupowaniu w Katowicach. Przylecia tylko na mecz z Mołdawią, który oglądał z trybun. O co chodzi w tym konflikcie?

- Może Probierz wystraszył się meczu z Finami? - zastanawiał się Waldemar Prusik, cytowany przez PAP. - Jak mu nie pójdzie, będzie mógł powiedzieć, że to wszystko przez zamieszanie z Robertem. A jak pójdzie, to powie: "widzicie, miałem rację i nawet bez Roberta daliśmy radę" - tłumaczy.

Niemcy okrutnie zakpili z Roberta Lewandowskiego po aferze w reprezentacji Polski! Ale szydera!

Potrzebna walka do ostatniej minuty

Były kapitan reprezentacji Polski jest zaskoczony tym, co się dzieje wokół naszej drużyny.

- Skoro boimy się Finlandii, to chyba nie świadczy za dobrze o tej drużynie - wyjawił Prusik, cytowany przez PAP. - Szacunek rywalowi się należy, ale to nie Hiszpania czy Holandia. Potrzebna pełna koncentracja i walka od pierwszej do ostatniej minuty. Zastanawiam się też, jak to całe zamieszanie wpłynie na zespół. Na pewno nie pomoże - zaznaczył.

Włodzimierz Lubański o Lewandowskim: „Rezygnacja z reprezentacji to o krok za daleko!” [ROZMOWA SE]

Prusik: dwa lata chaosu za Probierza

Byłego kadrowicza martwi także to, że nie mówi się o meczu z Finlandią, lecz o panującym chaosie w kadrze zarządzanej przez trenera Probierza.

- Zamiast o meczu z Finlandią i o tym, jak oni zagrali z Holandią, rozmawiamy o tym, co się dzieje wokół naszej drużyny - wyznał Prusik, cytowany przez PAP. - Niedługo będą dwa lata, jak Michał Probierz jest selekcjonerem i mamy dwa lata chaosu. Jak nie dziwne powołania, ciągła rotacja, zmiany w składzie, to teraz jeszcze to. Ale jak mówiłem: jaki trener, taka drużyna i atmosfera wokół niej - dodał były lider reprezentacji Polski.

Były kadrowicz o kulisach pracy Michała Probierza. On często miał z takimi problemy

Przed reprezentacją Polski mecz z Finlandią w eliminacjach MŚ 2026, ale nie on od niedzieli jest głównym tematem. Wszystko toczy się konfliktu na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Selekcjoner pozbawił go opaski kapitana. Były kapitan kadry Waldemar Prusik uważa, że to całe zamieszanie wokół drużyny narodowej jest po prostu nie na miejscu.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Po czyjej stronie stoisz w aferze Lewandowski - Probierz? po stronie Lewandowskiego po stronie Probierza

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.