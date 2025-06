Spis treści

Lewandowski obraził się na Probierza

Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie kadry do Katowic. Wydał oświadczenie. Ostatnie pojawił się na meczu z Mołdawią i pożegnał Kamila Grosickiego. W niedzielę trener Probierz ogłosił, że zmienia kapitana, że opaskę zamiast Lewandowskiego przejmie Piotr Zieliński. To nie spodobało się Lewemu, który wydał oświadczenie, że w takim razie nie będzie grał w ekipie Biało-czerwonych. Legendarny piłkarz i trener Henryk Kasperczak uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Grzegorz Lato batoży Roberta Lewandowskiego! Legenda mówi wprost: "Powinien przeprosić!"

Lewandowski to piłkarz bardzo zasłużony dla polskiego futbolu

- Takich spraw nie załatwia się w ten sposób - powiedział trener Henryk Kasperczak, cytowany przez PAP. - Nie można z nich robić publicznego sporu. Zabrakło wzajemnego szacunku. Lewandowski to piłkarz bardzo zasłużony dla polskiego futbolu, więc decyzję o pozbawieniu go opaski kapitana należało rozwiązać w inny sposób. To powinno być załatwione wewnątrz drużyny. Lewandowski postawił sprawę na ostrzu noża i mamy wielki problem - tłumaczył.

Zdobył medal mundialu, teraz łapie się za głowę przy sprawie Lewandowskiego. Matysik: „To nie przedszkole” [ROZMOWA SE]

Zabrakło klasy z obu stron

Były szkoleniowiec jest zdania, że zarówno Probierz jak i Lewandowski nie zachowali się właścicie.

- To, że Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie ze względu na przemęczenie sezon było jasnym komunikatem - ocenił Kasperczak, cytowany przez PAP. - Z tego zrobił się jednak bałagan, afera. Trener Probierz został z tym sam, bo żaden trener nie ma szans obrony w porównaniu z zawodnikami. Tutaj jednak zbrakło klasy z obu stron - zaznaczył legendarny piłkarz.

Listkiewicz bezlitośnie o Lewandowskim. „Słabe zachowanie!”. Mocne słowa byłego prezesa PZPN [ROZMOWA SE]

Takiej burzy w reprezentacji Polski nie było od dawna. Trener Michał Probierz wybrał nowego kapitana. Robert Lewandowski poczuł się tym urażony i zapowiedział, że w kadrze już nie będzie grał. Trener Henryk Kasperczak tak podchodzi do tej sprawy.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Czy odebranie Lewandowskiemu opaski kapitana to dobra decyzja? Tak Nie

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.