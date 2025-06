Spis treści

Zieliński o zostaniu kapitanem kadry

- To na pewno ogromne wyróżnienie móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski - powiedział Piotr Zieliński podczas konferencji prasowej. - Olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu, kibiców. Zrobię wszystko, abyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radość naszym kibicom i wygrywali mecze.

O zachowaniu Lewandowskiego

- Nie będę się odnosił do decyzji jaką podjął. Wiemy, jakim jest zawodnikiem. To wybitny piłkarz. Nie ma co tutaj dywagować. Decyzję podjął trener, a ja ją szanuję z ogromnym wyróżnieniem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Chce spełnić tę funkcję jak tylko najlepiej potrafię.

O pierwszej myśli, gdy dostał opaskę

- Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj. Mogę powiedzieć, że jest to najważniejsza drużyna, w której gram. Robię dla niej wszystko. Do tego tak podchodzę. Każdy podchodzi na swój sposób do tej decyzji.

O reakcji drużyny na rezygnację Lewego

- Teraz liczy się dobro drużyny. Skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu. Wiemy, jak ważne jest dla nas i na tym się skupiamy. Wyobrażam sobie zwycięsko, Mam nadzieję, że tak się stanie, jeśli będzie mia dane zagrać, jak będę się czuł. Zrobię wszystko, żeby ten mecz setny mecz był zwycięski.

O rozmowie z Lewandowskim

- Nie mieliśmy okazji rozmawiać z Robertem.

O sytuacji w drużynie

- Najważniejsze jest dobro drużyny. Wiemy, jaki jest cel po przyjeździe do Finlandii. Każdy musi dać z siebie maksa, żebyśmy zdobyli trzy punkty i umocnili pozycję w tabeli.

Czy porozmawia z Lewym?

- Nie będę miał z tym problemu. Jeśli do takiego spotkania ma dojść, to jak najbardziej. Jestem na to otwarty. Jeśli do tej rozmowy ma dojść, to po spotkaniu z Finlandią.

O tym, czy zmiana była potrzebna

- Pozostawię odpowiedź trenerowi. Jest szefem, bossem, podejmuje decyzje. Rozmawialiśmy. Powiedział, że chce, żebym został kapitanem. To wielki zaszczyt. Nie odmawia się takie funkcji. Chcę ją spełnić jak najlepiej.

- O powrocie Lewego do kadry

- Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą oddać serce za kraj, za reprezentację. Zawsze z wielką radością przyjeżdżam. I to się nie zmieni.

Piotr Zieliński został nowym kapitanem reprezentacji Polski. Decyzję podjął trener Michał Probierz. Gwiazdor Interu podczas konferencji prasowej odniósł się do sytuacji z Robertem Lewandowskim, który zrezygnował z gry w polskiej kadrze.

