Były kadrowicz o kulisach pracy Michała Probierza. On często miał z takimi problemy

Kibice zdecydowali! To on ma rację w sporze Lewandowski - Probierz. Jednoznaczna ocena

Murawski nie ma wątpliwości: na tej sytuacji stracili wszyscy

– Wszyscy przegrali, przede wszystkim reprezentacja i kibice. Myślę, że Michał Probierz nic nie zyska, Robert również – podkreślił w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi. Brak Lewandowskiego osłabia drużynę, co w kontekście nadchodzących wyzwań kadry stawia ją w trudnym położeniu. – Z Robertem na pewno jesteśmy mocniejsi. Bez niego jesteśmy słabsi – mówi były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Arminii Bielefeld.

Brak chemii

Według Murawskiego kluczowy problem to brak chemii między selekcjonerem a kapitanem drużyny. - Miałem odczucia, że ta chemia między trenerem i Robertem nie jest idealna, ale nie sądziłem, że Robert zrezygnuje z gry w reprezentacji - mówi. Nie bez znaczenia są też charaktery obu postaci. – To są na pewno dwie osobowości, które mają mocne charaktery, chcą być w centrum uwagi. Obaj muszą dobrze się rozumieć. A chyba gdzieś w pewnym momencie to przestało funkcjonować – dodaje.

Murawski zauważa, że Michał Probierz z natury lubi być liderem i decydować o wszystkim, co mogło prowadzić do spięć z Lewandowskim: – Michał zawsze lubił być takim samcem alfa, nigdy nie pracował z takim zawodnikiem jak Robert Lewandowski. I wiem, że z tymi osobowościami miał czasami problemy w swoich drużynach – stwierdził.

Frustracja Roberta Lewandowskiego

Były reprezentant Polski nie ukrywa, że rozumie frustrację Lewandowskiego, która jego zdaniem wynika nie tylko z relacji z trenerem, ale również z poziomu gry kadry: – Każdy ogląda reprezentację. Nie gramy jakoś porywająco. Nawet jak wygrywamy ze słabszymi zespołami, to też się męczymy. Z lepszymi przegrywamy wysoko. Lewandowski, przyzwyczajony do standardów i wyników topowych klubów jak Bayern Monachium czy FC Barcelona, trudno znosi obniżony poziom reprezentacji. Rozumiem frustrację Roberta, bo z czegoś to się bierze.

Co dalej?

Murawski nie ukrywa, że reprezentacja powinna być miejscem wyjątkowym, łączącym ludzi, a nie dzielącym: – To reprezentacja, to powinno być coś, co jest czymś wyjątkowym.

Podnosi też kwestię przyszłości i możliwych zmian: – Kiedyś znowu się pojawi sytuacja, że będzie zmiana trenera. Myślę, że prezesi też powinni wziąć pod uwagę rozmowy z radą drużyny, kto mógłby pasować do naszej kadry. Robert Lewandowski jest wielką osobowością i porównałbym go do Luki Modricia. Może to kwestia doboru trenerów, może Federacja powinna konsultować to z kapitanem.

