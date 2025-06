Probierz zapytany, co usłyszał od piłkarzy ws. Lewandowskiego. Tak selekcjoner odpowiedział na trudne pytanie! "To było istotne"

Probierz o rozmowach z piłkarzami na temat Lewandowskiego

Robert Lewandowski żegna się z reprezentacją Polski - przynajmniej tak długo, jak selekcjonerem będzie Michał Probierz. Ogłoszenie wywołało potworną burzę w mediach społecznościowych. Emocjonalne reakcje kibiców i piłkarzy jedynie spotęgowały trzęsienie ziemi, które dopadło kadrę tuż przed meczem z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

Michał Probierz zdradza kulisy rozmowy z Robertem Lewandowskim. Zdaniem byłego kapitana "opaska nic nie znaczy"?

Probierz w poniedziałek, 9 czerwca wziął udział w konferencji prasowej razem z nowym kapitanem Piotrem Zielińskim. Selekcjoner przyznał, że uważa, że to jest odpowiednia decyzja dla całego zespołu podjęta po wielu rozmowach z piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego.

Selekcjoner został dopytany o to, jak wyglądały kulisy tych rozmów i co dokładnie mówili piłkarze.

- Rozmawiałem z wieloma osobami. Robię to tylko dla dobra zespołu. Trudno komentować, co usłyszałem. Liczy się dla mnie tylko dobro reprezentacji Polski. Robię wszystko, by kadra grała jak najlepiej. Szanuję decyzję Roberta Lewandowskiego, dowiedziałem się o tym z mediów społecznościowych. Trzeba to zrozumieć i tyle - przyznał.

Konflikt Lewandowski - Probierz najlepsze MEMY.

Lewandowski był złym kapitanem? Probierz odpowiada wymijająco

Skoro decyzja jest podjęta dla dobra drużyny, czy źle na kadrę wpływała obecność Roberta Lewandowskiego w roli kapitana?

- Dzisiaj ta drużyna potrzebuje takiej osoby jak Piotr Zieliński. Wprowadza atmosferę, młodych zawodników. Różnie w życiu bywa, dlatego następują zmiany. Uważam, że to dobra zmiana dla tej reprezentacji - powiedział Probierz.

Wielkie problemy kadry przed konferencją Probierza i Zielińskiego. Poważne opóźnienie! Dlaczego?

Jego zdaniem ogłoszenie tej decyzji przez telefon nie było nietaktem i uznał, że zrobienie tego przed meczem Polska - Finlandia było odpowiednim momentem.

- Uważam, że to normalne, że się rozmawia. W dobie dzisiejszej rozmowa telefoniczna jest normalna. Robert jest wybitnym zawodnikiem i nikogo nie uraziłem. Reprezentacja tego dzisiaj potrzebuje. Z tego powodu rozmawialiśmy dwa dni przed meczem, a nie dzisiaj, bo chcemy skoncentrować się na meczu z Finlandią. Podjąłem tę decyzję dla dobra drużyny - stwierdził.