Michał Probierz zdradza kulisy rozmowy z Robertem Lewandowskim. Zdaniem byłego kapitana "opaska nic nie znaczy"?

Robert Lewandowski rezygnuje z kadry. Wielka afera z Michałem Probierzem

Wielkie trzęsienie ziemi w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze po tym, jak został pozbawiony opaski kapitana przez Michała Probierza. Lewandowski zabrał głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, gdzie tłumaczył podjętą decyzję.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - napisał na Instagramie.

Konferencja prasowa Michała Probierza. Skomentował rezygnację

W poniedziałek, 9 czerwca zaplanowana była konferencja reprezentacji Polski z udziałem Michała Probierza i nowego kapitana kadry Piotra Zielińskiego. Konferencja rozpoczęła się z dziesięciominutowym opóźnieniem.

Wypowiedzi Michała Probierza w temacie absencji Roberta Lewandowskiego i decyzjach selekcjonera będą aktualizowane na bieżąco. Jako pierwszy głos na konferencji zabrał Piotr Zieliński, który przyznał, że jeszcze nie rozmawiał z Robertem Lewandowskim, ale nie wyklucza, że do tego dojdzie w najbliższej przyszłości, po meczu z Finlandią.

- Jeżeli była sytuacja ze zgrupowaniem, rzeczywiście dogadaliśmy się, że nie przyjedzie. W środę, 4 czerwca dowiedziałem się, że przyjedzie do "Grosika" na pożegnanie. Wcześniej o tym nie wiedziałem. Po analizie po meczu z Mołdawią i po rozmowie z zawodnikami i członkami sztabu, miałem dzień na podjęcie decyzji. Zdecydowałem, że będzie zmiana kapitana naszej reprezentacji. Czas i miejsce jest zawsze bardzo trudny. To wybitny zawodnik, któremu nikt nigdy nie zabierze tego, co ma. Uznałem, że to dobry moment, by zmienić kapitana - stwierdził Michał Probierz.

Selekcjoner opowiedział również, jak wyglądała rozmowa z Robertem Lewandowskim. - Nie było innej możliwości, dlatego rozmawiałem z nim przez telefon. Posługujemy się teraz czasem fińskim, żeby było to jasne. Po przylocie do Helsinek o 20:45 spotkałem się z Piotrem Zielińskim i rozmawiałem o tym, jak on odbierze temat opaski kapitańskiej. Rozmowa trochę trwała. O 21:16 zadzwoniłem do Roberta Lewandowskiego i rozmawiałem z nim chwilę, przekazując informację, że w drużynie trzeba coś zmienić i uważam, że Zieliński będzie lepszym kapitanem. Odpowiedź Roberta była taka, że opaska nic nie znaczy i nic w tym zespole nie zmieni. Może z jego perspektywy. Ja uważam, że zmieni - dodał.

Lewandowski chciał sam zrezygnować z opaski

Okazuje się, że godzinę później Robert Lewandowski rozmawiał z Michałem Probierzem i chciał sam zrezygnować z opaski kapitana kadry.

- Wracając do pokoju (po zebraniu drużyny), widziałem, że dzwonił do mnie Robert Lewandowski. Oddzwoniłem do niego o 21:59. Spytałem, co się stało. Robert powiedział, że chciałby sam zrezygnować z tej opaski. Powiedziałem, że tego nie zrobię, bo to moja decyzja. Robert miał ponad godzinę, uważam, że w danym momencie to była najlepsza decyzja. Chciałem mu bardzo podziękować, bo wiem, że zrezygnował z gry w reprezentacji. Nikt mu nie zamykał drzwi! Dowiedziałem się o jego decyzji z mediów społecznościowych - dodał.

Kiedy mecz Polska - Finlandia?

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 z Finlandią. Biało-czerwoni pojechali już do Helsinek, gdzie rozegrają trzecie spotkanie. Do tej pory są niepokonani - wygrywali z Litwą i Maltą. Kadra Michała Probierza zagra z Finlandią we wtorek 10 czerwca.

Początek spotkania Polska - Finlandia o godzinie 20:45. Na relację na żywo z meczu zaprasza Sport.se.pl.