Wielkie problemy kadry przed konferencją Probierza i Zielińskiego. Poważne opóźnienie! Dlaczego?

Trzęsienie ziemi w kadrze. Problemy przed konferencją Probierza

W poniedziałek reprezentacja Polski miała zaplanowaną konferencję prasową oraz trening przed wtorkowym meczem eliminacji mistrzostw świata z Finlandią. Spotkanie z dziennikarzami, w którym udział wezmą selekcjoner Michał Probierz i nowy kapitan Piotr Zieliński, znacząco się jednak opóźni. Powód? Demonstracje na ulicach Helsinek, które wymusiły zmianę trasy przejazdu drużyny narodowej.

– Konferencja prasowa może przesunąć się o kilka minut – na ulicach Helsinek odbywają się demonstracje i drużyna w drodze na stadion zmuszona jest korzystać z objazdów – poinformował rzecznik PZPN tuż przed planowanym rozpoczęciem spotkania z mediami.

Dzień wcześniej na reprezentację Polski spadło prawdziwe trzęsienie ziemi. Robert Lewandowski ogłosił, że zawiesza grę w kadrze, dopóki selekcjonerem pozostaje Michał Probierz. To efekt decyzji trenera o odebraniu mu opaski kapitana – roli, którą pełnił od 2014 roku.

Probierz i Zieliński komentują zamieszanie z Lewandowskim! Na żywo konferencja w Finlandii

– Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie – napisał Lewandowski w swoim oświadczeniu na Instagramie.

W cieniu tych wydarzeń, reprezentacja przygotowuje się do meczu z Finlandią. Spotkanie odbędzie się we wtorek w Helsinkach. Na czerwcowe zgrupowanie Lewandowski nie został powołany – oficjalnie ze względu na zmęczenie po sezonie klubowym. Decyzja o zawieszeniu gry w kadrze rzuca jednak na to nowe światło.

Kiedy mecz Polska - Finlandia?

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 z Finlandią. Biało-czerwoni pojechali już do Helsinek, gdzie rozegrają trzecie spotkanie. Do tej pory są niepokonani - wygrywali z Litwą i Maltą. Kadra Michała Probierza zagra z Finlandią we wtorek 10 czerwca.

