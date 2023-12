Oczy wyszły nam z orbit kiedy wydało się, co FAME MMA szykuje na FAME 20! Olbrzymia kasa na stole, emocje sięgną zenitu

Już na początku 2024 roku czekają nas ogromne emocje w świecie freak fightów, bowiem na początku lutego odbędzie się gala FAME 20. Specjalne, jubileuszowe wydarzenie z pewnością obfitować będzie w elektryzujące starcia i jak się okazuje, podczas niego najpewniej będziemy świadkami niezwykłego turnieju. Już kilka tygodni przed zakończeniem 2023 roku Arkadiusz Tańcula zapewniał w rozmowie z "Super Expressem", że podczas FAME 20 zobaczymy coś niezwykle emocjonującego, jednak rzeczywistość z pewnością przyćmi oczekiwania wielu fanów.

Wielka niespodzianka na FAME 20! Pierwsze doniesienia szokują, dojdzie do czegoś wielkiego?

- No będzie, będzie się działo. To jest coś, co mnie motywuje do tego, żeby znów trenować i poczułem, że mogę znów zaistnieć i pokazać światu, że jednak jestem dobrym zawodnikiem (...) To będzie jedna z rzeczy, których jeszcze nie było - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tańcula. Kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze plotki o tym, czego możemy być świadkami na FAME 20, z pewnością nikt nie spodziewał się, że chodzi o... turniej.

Oczy wyszły nam z orbit kiedy wydało się, co FAME MMA szykuje na FAME 20! Emocje sięgną zenitu, olbrzymia kasa na stole

Według ostatnich przecieków, federacja FAME MMA ma bowiem dać szanse ośmiu zawodnikom w pewnym turnieju, w którym pojawi się również pieniężna pula nagród. Według plotek, w grze mają być aż 2 mln złotych, z pewnością do podziału dla najlepszych zawodników. Z kolei w samym turnieju udział mają wziąć Arkadiusz Tańcula, Maksymilian Wiewiórka, Amadeusz Ferrari, Adrian Polak, Jakub Nowaczkiewicz, Josef Bratan, Krystian Wilczak oraz Aleksandr "Sasha" Muzheiko. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień trzeba jednak poczekać, bowiem federacja FAME MMA nie zdradziła jeszcze zbyt wiele informacji odnośnie karty walk gali FAME 20.