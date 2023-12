Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące w federacji FAME MMA będą naprawdę gorące, do czego już w grudniu postanowił zacząć się przygotowywać Arkadiusz Tańcula. Gwiazdor organizacji FAME oraz aktor znany z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" wyruszył do Tajlandii, gdzie skupia się przede wszystkim na treningach. Ciężka praca na drugim końcu świata zatrzymał Tańculę w Tajlandii do tego stopnia, że nie wrócił on do kraju na święta Bożego Narodzenia. Zamiast tradycyjnych potraw, cieszył się on szumem wody, pięknym słońcem i napojem z kokosa.

Wiele osób złapie się za głowę widząc, jak Arkadiusz Tańcula spędził Wigilię. Zamiast tradycyjnych potraw plaża i upał

Arkadiusz Tańcula wziął sobie okres przygotowawczy w Tajlandii bardzo mocno do serca. Nawet święta Bożego Narodzenia nie zmieniły jego planów na zakończenie tego roku, przez co spędził on ten magiczny czas na drugim końcu świata. Może co prawda nie miał okazji oglądać "Kevina samego w domu" i dzielić się z najbliższymi opłatkiem, ale za to miał cudne, wakacyjne wręcz widoki.

Padliśmy widząc, jak Arkadiusz Tańcula spędzał Wigilię. Dla wielu osób to nie do przyjęcia

Gwiazdor federacji FAME MMA postanowił pochwalić się, w jakiej scenerii spędza święta, pokazując króciutkie nagranie, na którym relaksuje się on na jednej z plaż, popijając przy tym napój z kokosa przez słomkę. Szum wody potęgował tylko efekt. Wiele osób jednak nie wyobraża sobie, jak można spędzać święta nie tylko daleko od domu, ale także w scenerii, która kojarzy się bardziej z wakacjami.

