Powrót Michała "Boxdela" Barona po aferze "Pandora Gate" najpierw do aktywności w sieci, a później oficjalnie do federacji FAME MMA wywołał reakcję internautów. Tuż po oświadczeniu FAME MMA o tym, że Boxdel znów będzie pełnił rolę włodarza, wielu fanów projektu "GOATS" zastanawiało się, czy również i tak wróci Baron. Na platformie "X" zaczął pojawiać się wyciąg z KRS, na którym co prawda nie ma już Piotra "Izaka" Skowyrskiego i Kacpra Błońskiego, ale udziały nadal posiada Boxdel. Sytuację te szybko postanowił wyjaśnić Sylwester Wardęga.

Sylwester Wardęga zabrał głos w sprawie Boxdela w GOATS. Wszystko wyjaśnił

Zgodnie z jego wpisem na platformie "X", Boxdel nie jest już członkiem ekipy "GOATS", a jego obecność w KRS wynikać ma przede wszystkim z braku aktualizacji stanu spółki, bowiem Michał Baron miał sprzedać Wardędze i Goli udziały w późniejszym terminie, niż zrobili to Błoński i "Izak. Ponadto, ich miejsce w przyszłości mają zająć inni influencerzy, z którymi jednak dopiero prowadzone są pierwsze rozmowy w tej sprawie.

Sylwester Wardęga upublicznił ważne informacje w sprawie Boxdela! Wywołali go do tablicy i wszystko ujawnił

- Od kilku tygodni mam 59% udzialow a Wojtek 41%. Dane internetowe aktualizują się z opóźnieniem. Na spotkaniu 22 listopada udziały sprzedali Izak i Blonsky. Na spotkaniu 29 listopada udziały sprzedał Boxdel. Jaki będzie przyszły skład Goats jeszcze nie wiadomo, ale prowadzimy rozmowy z kilkoma twórcami. - napisał na "X" Sylwester Wardęga wyjaśniając dalszą obecność Barona w wyciągu z KSR.

