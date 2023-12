FAME MMA podjęło ostateczną decyzję w sprawie Boxdela! Wraca do federacji w roli włodarza, to już postanowione

W końcu to powiedział

Afera "Pandora Gate" nagłośniona przede wszystkim przez Sylwestra Wardęgę i Mikołaja "Konopksyy'ego" Tylko przyniosła ogromne trzęsienie ziemi w polskim internecie. Oprócz obciążających dowodów w sprawie "Stuu", ogromna fala krytyki spadła również na Marcina Dubiela, Agatę "Fagatę" Fąk oraz Michała "Boxdela" Barona. Ten ostatni natychmiast po nagłośnieniu sprawy miał nawet zostać odsunięty od pełnienia jakichkolwiek funkcji w federacji. Wielu fanów organizacji mogło zastanawiać się nad sytuacją Boxdela, kiedy ogłosił on podczas programu "Aferki", że będzie walczył podczas gali FAME 20. Okazuje się, że pojawi się na wydarzeniu przede wszystkim w roli włodarza.

W poniedziałek 18 grudnia organizacja opublikowała bowiem nowe oświadczenie w sprawie Barona. Decyzją prezesów Rafała Pasternaka, Wojciecha Goli i Krzysztofa Rozpary, Boxdel wraca do organizacji w roli jednego z wlodarzy, tak jak miało to miejsce w przeszłości. Powodem podjęcia takiej decyzji ma być brak postawienia Boxdelowi jakichkolwiek zarzutów w sprawie afery "Pandora Gate".

- Nasze pierwotne stanowisko wynikało z faktu, że samo tło pojawiających się informacji było poważne i dotyczyło tematu, który u każdego człowieka wzbudza kategoryczne oburzenie. W tamtym momencie decyzja o usunięciu Michała Barona była dla nas jedyną możliwą do podjęcia. Władze federacji uważnie analizowały dalszy rozwój zdarzeń. Minęły niemal 3 miesiące. Michałowi Baronowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty, co stanowi bezpośredni powód zmiany decyzji, o której informowaliśmy 4 października 2023 roku. - czytamy w oświadczeniu organizacji FAME MMA w sprawie przywrócenia Boxdela do federacji.

