Boxdel z prędkością światła wraca do FAME MMA?! Ujawnił informacje w sprawie swojej walki. Wieści gruchnęły jak grom z jasnego nieba

W ostatnich miesiącach nazwisko Michała "Boxdela" Barona odmieniane było przez wszystkie przypadki. Po wybuchu "Pandora Gate" influencer odbudowywał zaufanie swoich widzów oraz internautów udostępniając na swoim kanale kolejne filmy, w których m.in. rozliczał się ze swoją przeszłością i decydował się na wyznania, które wiele osób mogły zaskoczyć. Tym razem po jego słowach również może zrobić się głośno. Podczas ostatniego programu live "Aferki" Boxdel przyznał niespodziewanie przed widzami, że na jubileuszowej gali FAME 20 ma bowiem najpewniej dojść do jego walki.

- Też Wam mogę leaknąć walkę, bo też chyba będę walczył na dwudziestce. Ja tam z Wami będę szczery... Nie wiem, ja sobie mogę gadać co chcę. Jestem szefem samego siebie w tym momencie - wypalił na wizji Baron, co wywołało śmiech jego przyjaciela "Ulfika", bowiem nikt o to nie pytał, a Boxdel postanowił sam z siebie nagle ogłosić taką informację.

Tak szybki powrót Michała Barona do federacji z pewnością odbiłby się szerokim echem. Błyskawicznie po wybuchu "Pandora Gate" federacja wydała oświadczenie, w którym poinformowała o odsunięciu Boxdela od organizacji, a on sam miał również sprzedać swoje udziały. Podczas kolejnych programów promujących ostatnią galę FAME: REBORN, Baron wielokrotnie widziany był za kulisami, co również wywoływało masę komentarzy. Informacja o jego walce oczywiście nie jest jeszcze potwierdzona, a sama gala FAME 20 ma odbyć się w lutym 2024 roku.