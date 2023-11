Nie do wiary, co stało się z Pawłem Bombą! "Scarface" nie próżnuje. Ogromna zmiana

W ostatnich tygodniach, już po wybuchu afery "Pandora Gate" internauci oraz w zasadzie cała Polska żyła tym, co działo się wokół informacji ujawnionych przez Sylwestra Wardęgę i Mikołaja "Konopskyy'ego" Tylko. Transmisje live prowadzone przez "Przywódcę Watahy" gromadziły setki tysięcy widzów, a ten na bieżąco odnosił się do kolejnych materiałów pojawiających się wokół "Pandora Gate", w tym także do filmów udostępnianych przez Michała Barona. W najnowszym materiale Boxdela, w którym były włodarz federacji FAME MMA odpowiada na niełatwe pytania kierowane w jego stronę, Baron postanowił przeprosić za swoje ostatnie zachowanie i zwrócić się do wszystkim osób poszkodowanych w związku z aferą.

Boxdel przeprosił ofiary "Pandora Gate". Przyznał to przez sobą i widzami

- (...) Zbyt egoistyczny byłem przez te ostatnie materiały. Ja jestem tego świadomy, że nagrywając „The Goata” mówię o sobie. Mówię per ja, per moje i skupiałem się głównie na sobie, na odbudowie wizerunku. - wyznał były włodarz FAME MMA oceniając swoją postawę z ostatnich kilku tygodni. To jednak nie koniec, bo dodatkowo Boxdel zdecydował się również na przeprosiny.

Boxdel niespodziewanie przyznał się do tego publicznie! Rozliczył się ze swoją przeszłością i przeprosił

- Nie było to fair w obliczu całej tej Pandrory, ponieważ ani razu nie wspomniałem o ofiarach. A tak naprawdę, to właśnie oni powinni mieć największe wsparcie. Ja stawiałem się zbyt często w roi ofiary (…) I za to chciałbym przeprosić. - dodał zwracając się nie tylko do swoich widzów, ale przede wszystkim do wszystkim osób, które ucierpiały wyniku afery.