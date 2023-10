Wardęga zdemaskował Boxdela! Publicznie obnażył byłego włodarza FAME MMA, aż trudno uwierzyć

Od kilku tygodni polski internet żyje aferą Pandora Gate, w której popularni youtuberzy są rozliczani z mrocznej przeszłości. Jedną z postaci, która mocno oberwała, jest Michał "Boxdel" Baron. Po materiale Sylwestra Wardęgi, który rozpoczął całą sprawę, "Boxdel" szybko został zawieszony w roli włodarza FAME MMA, a także stracił swoje projekty. Początkowo influencer był załamany i starał się walczyć, ale ostatnio nieco zmienił podejście. 28-latek postanowił wziąć na klatę błędy przeszłości i ruszyć dalej, a pierwszym krokiem był film, który opublikował na YouTube. Przedstawił w nim plan na odbudowę wizerunku i przyznał, że powrót do FAME ma być ostatnim szczeblem.

Wardęga zdemaskował Boxdela! Publicznie obnażył jego słowa

Kilkunastominutowy materiał zaczyna się od powitania w "Ambasadzie GOATS", czyli miejscu, w którym jeszcze niedawno "Boxdel" tworzył wspólny projekt z Sylwestrem Wardęgą, Wojtkiem Golą, Kacprem Błońskim i "Izakiem". "GOATS" zostali zawieszeni po wybuchu Pandora Gate i wydawało się, że "Boxdel" jako pierwszy oficjalnie nawiązał do tej sytuacji. Mówił on, że wprowadził się do "Ambasady", jednak na jego słowa mocno zareagował Wardęga, który podczas wtorkowej transmisji na żywo obnażył kolegę.

- Boxdel tak naprawdę się nie wprowadził do Ambasady. On ma dom 1-2 km od Ambasady. Dwa miesiące temu sobie wziął dom – z 300-400 metrów kwadratowych. Nie wiem, o co chodzi, że teraz nagle Ambasada… - wypalił lider "Watahy". - Oglądając ten film, wiedząc, jak to wygląda naprawdę, a jak jest przedstawione w filmie, to się tak dziwnie to ogląda - podsumował Wardęga.