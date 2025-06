Dziennikarz TVP Sport już zaproponował, kto powinien zastąpić Probierza. Gorące nazwisko na polskim rynku

Grosicki przekazuje mu pałeczkę. A Mariusz Fornalczyk celuje co najmniej w ćwierćfinał ME U-21

Reprezentacja Polski szykowała się do meczu z Finlandią w atmosferze skandalu, jaki ciągnie się od kilku dni. Po tym, jak selekcjoner odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, a ten zrezygnował za to z gry pod wodzą tego selekcjonera, pojawiło się mnóstwo teorii na temat tego, jak dokładnie przebiegły te wydarzenia i kto ponosi tutaj największą winę. Ostatecznie przed meczem z Finlandią więcej mówiło się nie o spotkaniu, a o rzeczach pozaboiskowych. Czy Polscy piłkarze z tego powodu zaprezentowali się tak słabo? Trudno powiedzieć, ale faktem jest, że z drużyną, z którą nie powinniśmy mieć żadnego problemu, właśnie przegraliśmy i wygląda na to, że niewiele się zmieniło w tej drużynie od czasów eliminacji Euro 2024, gdzie też notowaliśmy kolejne kompromitacje.

Przedmeczowy komentarz Przemysława Ofiary - czy Polska ma szansę pokonać Finlandię w obliczu kryzysu Lewandowski - Probierz?

Wówczas, m.in. po blamażu z Mołdawią, postanowiono zwolnić Fernando Santosa. Tym razem też wielu kibiców, ale też i część dziennikarzy czy ekspertów, zgadza się, że Michał Probierz nie może pozostać dalej na stanowisku. To podnoszone było już przed meczem, bo wielu obwinia go za to, jak potoczyła się cała afera z Lewandowskim (choć sam piłkarz też nie zachował się najlepiej), a po porażce 1:2 z Finlandią grono przeciwników Probierza mocno się powiększyło. Jedną z osób, którzy chcą jego zwolnienia, jest Maciej Iwański z TVP Sport. Ma on już gotową propozycję, kto powinien go zastąpić.

W swoim wpisie na portalu X Iwański wprost napisał, że PZPN powinien sięgnąć po Jana Urbana. – Jan Urban przynajmniej wizerunkowo szybko to uratuje. Pod względem sportowym poprzeczka nie wisi, nie leży. Jest zakopana kilka metrów pod ziemią – napisał Iwański. Nawiązał też do tego, że kibice z trybun przez dużą część meczu krzyczeli „Probierz wypie***aj” – Kadencja Michała Probierza to stracony czas. Może się mylę, ale nie było chyba selekcjonera lżonego z trybun przez kibiców reprezentacji. Bardzo to wszystko smutne – ocenił na koniec dziennikarz TVP Sport.

Jan Urban jest obecnie bez pracy po tym, jak został w połowie kwietnia zwolniony z Górnika Zabrze. Choć dla części kibiców mogło być to zaskakujące, bo Górnik spisywał się nieźle, to osoby bardziej zaangażowane w życie klubu wiedziały, że wewnętrzne napięcia były już nie do zniesienia i rozstanie się Urbana z klubem było kwestią czasu. Ta kandydatura nie jest żadną nowością, bo już wcześniej wiele mówiło się o byłym trenerze m.in. Lecha Poznań, Legii Warszawa czy Osasuny.