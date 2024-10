Kim jest Budda? YouTuber zatrzymany przez CBŚP

Budda zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji

W poniedziałek 12 października w godzinach porannych, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się szczątkowe informacje o tym, że Kamil L., znany w Internecie jako "Budda" został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, kiedy przebywał w Warszawie. Niedługo później informację o tym przekazał dziennikarz Radia Kraków, Patryk Kubiak, a następnie potwierdziło ją CBŚP. Sprawą ma zajmować się wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. To tam znajduje się zamiejscowy departament do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Obecnie Kamil L. zalicza się do grona najpopularniejszych YouTuberów w Polsce, a jego kanał zgromadził prawie 2,5 mln subskrypcji.

Kim jest Budda? Kamil L. osiągnął wielki sukces na YouTube

W polskiej przestrzeni medialnej nie brakuje osób, które mogą pochwalić się wielką sławę i Kamil L. obecnie zalicza się do tego grona, mają ogromną rzeszę wiernych fanów. Swoją popularność zbudował przede wszystkim na prowadzeniu kanału o tematyce motoryzacyjnej. "Budda" inwestował olbrzymie pieniądze w zakup i tuning drogich samochodów, a jego kolekcja liczy wiele rzadkich egzemplarzy, które zaliczają się do grona najdroższych pojazdów na świecie. Następnie tworzył i publikował materiały traktujące o poniesionych kosztach, czy pokazywał wycieczki po Europie i świecie. Niedawno ogłosił zakończenie swojej przygody na platformie YouTube.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Dalej

Budda rozdawał drogie samochody w loteriach

Jednym z elementów strategii marketingowej Kamila L. były loterie, podczas których rozdawał zakupione i tuningowane przez siebie samochody oraz rozdawał pieniądze. M.in. to właśnie loterie organizowane przez "Buddę" przyczyniły się do szybkiego wzrostu jego popularności w sieci. Swego czasu próbowały zakontraktować go również federacje freak fightowe, jednak żadna z propozycji nie została ostatecznie zaakceptowana.