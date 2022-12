Koniec Jacka Murańskiego w FAME MMA! Krzysztof Rozpara zdradza kulisy i powody decyzji

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Klamka zapadła! Jacek Murański żegna się z organizacją FAME MMA. Decyzję organizacji ogłosił na kanale KOLOSEUM jeden ze współwłaścicieli federacji Krzysztof Rozpara. Po wygaśnięciu kontraktu podjęto decyzję o tym, by nie przedłużać współpracy z "Muranem". - W żadnym stopniu to nie wynika z nacisków, tylko jest to decyzja zarządu FAME MMA. (...) Są pewne granice i za dużo negatywnych emocji się pojawiło - mówi Krzysztof Rozpara.

Jacek Murański poza FAME MMA. Klamka zapadła!

Współwłaściciel organizacji FAME MMA nie ukrywa, że organizacja ma swoje powody, które przechyliły szalę na niekorzyść Jacka Murańskiego. - Rekord 0:3 nie jest zachęcający. Nie bardzo widzimy możliwość na pozytywny rozwój sytuacji. Narosło dużo kontrowersji, negatywnych emocji, których nie chcemy. Poruszano tematy, których nie chcemy poruszać i nie chcemy iść w tym kierunku. FAME jest kontrowersyjny, ale stawiamy pewne granice - mówi Rozpara.

Podkreślił jednak, że w żadnym stopniu nie jest to związane z naciskami Sylwestra Wardęgi. - W żadnym stopniu nie jest to związane z próbą nacisku ze strony Sylwestra. Mamy swoje motywacje tej decyzji. Jego kontrakt dobiegł końca i zdecydowaliśmy o nieprzedłużaniu tej umowy - dodał.

Cała rozmowa w materiale wideo. Oglądaj wywiad z Krzysztofem Rozparą na kanale KOLOSEUM na YouTube!

