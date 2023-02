KSW 79 KARTA WALK. KSW 79 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 79 kto walczy na KSW 79 lista walk?

Nieznane fakty o Mateuszu Murańskim wyszły na jaw. Łzy same napływają do oczu, Paweł Bomba wszystko ujawnił

KSW 79 KARTA WALK kto walczy na KSW 79 LISTA WALK

Była Wielka Brytania, była Irlandia była i Chorwacja. Teraz przyszedł czas, aby KSW zagościło w kolejnym kraju. Najbliższa gala największej federacji mieszanych sztuk walki odbędzie się w czeskim Libercu. Organizatorzy zadbali o to, aby kibice z tego kraju mieli kogo wspierać i na karcie walk jest sporo czeskich nazwisk. Są jednak i zawodnicy, których fani KSW znają doskonale. to co najważniejsze na gali KSW 79 to oczywiście walka wieczoru i starcie o pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Phil De Fries od blisko pięciu lat dominuje w królewskiej kategorii i pokonał już wielu znanych rywali. Teraz jego przeciwnikiem będzie Todd Duffee, który może poszczycić się występami w UFC. Problem z Amerykaninem jest taki, że nie walczył od paru lat i nie wiadomo, na co go tak naprawdę stać i Anglik jest zdecydowanym faworytem.

KSW 79 KOLEJNOŚĆ WALK KSW 79 KTO WALCZY?

Podczas gali KSW po rz drugi zobaczymy Arkadiusza Wrzoska. Zawodnik, który przez wiele lat związany był z innymi stylami walki miał walczyć z Arturem Szpilką na styczniowej gali w Szczecinie, ale plany pokrzyżowała kontuzja "Szpili". Teraz jego rywalem będzie Tomas Mozny. W sumie na karcie walk gali w Libercu przewidzianych jest dziewięć pojedynków.

KSW 79 karta walk: