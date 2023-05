KSW 82 KARTA WALK. KSW 82 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 82 kto walczy na KSW 82 lista walk?

KSW 82 KARTA WALK. KSW 82 lista walk na KSW 82

Tradycyjnie już KSW organizuje gale w każdym kolejnym miesiącu. Maj 2023 nie będzie wyjątkiem i w najbliższą sobotę również zobaczymy zawodników największej polskiej federacji mieszanych sztuk walki. Tym razem wydarzenie będzie nieco mniejsze, bo będzie to gala studyjna, jednak nie oznacza to, że nie warto rezerwować sobie wieczoru. Kilka nazwisk, które znalazły się na karcie walk KSW 82 na pewno przyciągają uwagę. Jednym z ciekawszych starć będzie pojedynek Sebastiana Przybysza z Filipem Mackiem. Reprezentant Polski w tej rywalizacji będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak na KSW 77 stracił pas mistrzowski w kategorii koguciej i pokonał go Jakub Wikłacz. Dla czeskiego zawodnika będzie to natomiast debiut w polskiej federacji MMA. Wiele wydarzyć może się również w walce wieczoru, w której Brian Hooi skrzyżuje rękawice z Andrzejem Grzebykiem.

KSW 82 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 82 lista walk na KSW 82

Zarówno reprezentant Holandii, jak i reprezentant Polski słyną z tego, że nie lubią, gdy o ich pojedynkach decyduje werdykt sędziów. W przypadku Grzebyka walkę na pełnym dystansie ostatni raz stoczył w sierpniu 2017 roku, gdy był jeszcze zawodnikiem FEN. Hooi natomiast w KSW stoczył trzy pojedynki i trzy z nich kończyły się przed czasem. W tym jeden jego porażką. Emocji w tym starciu brakować nie powinno.

KSW 82 karta walk: