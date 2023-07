KSW 84 RELACJA NA ŻYWO: Phil De Fries po raz 9. obroni pas? Zaczynamy KSW 84! [WYNIKI LIVE]

KSW 84 KARTA WALK, WYNIKI:

Phil De Fries vs. Szymon Bajor

Sebastian Przybysz vs. Islam Djabrailov

Cezariusz Kęsik vs. Damian Janikowski

Darko Stosic vs. Stefan Vojcak

Bartosz Leśko vs. Nemanja Nikolić

Krystian Kaszubowski vs. Henry Fadipe

Damian Stasiak vs. Pascal Hintzen

Bruno Augusto dos Santos vs. Gustavo Oliveira

Borys Dzikowski vs. Damian Mieczkowski

Patryk Chrobak vs. Miłosz Melchert

Na żywo KSW 84 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali KSW 84. Start gali o godzinie 19:00, bądźcie z nami!

KSW absolutnie nie zwalnia tempa i fani wciąż mogą liczyć na jedną galę tej organizacji w miesiącu. Teraz przyszedł czas na galę o numerze „84” i choć jest ona pierwszą po tej na PGE Narodowym, to nie zabraknie ciekawych zestawień i znanych nazwisk, takich jak Przybysz, Janikowski czy Stosić. W walce wieczoru natomiast Phil De Fries stanie do obrony pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej, a odebrać mu go spróbuje Szymon Bajor.