KSW 88 na żywo transmisja gala KSW 88 dzisiaj 11.11.2023 live online gdzie oglądać XTB KSW 88 stream live online transmisja z KSW 88

Rok 2023 powoli zbliża się do końca, a to oznacza, że z pewnością przed nami przedostatnia i ostatnia gala organizowana przez organizację KSW w tym roku kalendarzowym. Przedostatnie wydarzenie, jakim jest gala XTB KSW 88, która odbędzie się w Radomiu już na długo przed swoim początkiem wzbudzała sporo emocji, przede wszystkim ze względu na walkę wieczoru. Zmierzą się w niej Daniel Rutkowski oraz Patryk Kaczmarczyk. Zanim jednak do tego dojdzie, w klatce KSW nie zabraknie elektryzujących starć, a to za sprawą m.in. Alberta Odzimkowskiego, Bartosza Leśko, Piotra Kuberskiego, czy Anity Bekus.

XTB KSW 88 KARTA WALK KTO WALCZY NA GALI KSW 88 KOLEJNOŚĆ WALK

Walka wieczoru: 65,8 kg: Daniel Rutkowski (16-3, 1 N/C) vs. Patryk Kaczmarczyk (10-2)

Co-main event: 83,8 kg: Bartosz Leśko (13-3-2) vs. Piotr Kuberski (12-1)

Karta główna

93 kg: Henrique Da Silva (19-9) vs. Marcin Wójcik (18-8)

83,8 kg: Albert Odzimkowski (12-7, 1 N/C) vs. Jorge Luiz Bueno (10-3, 1 N/C)

120,2 kg: Stefan Vojcak (6-1) vs. Kamil Gawryjołek (5-0)

65,8 kg: Daniel Tarchila (6-2) vs. Vladyslav Falbiychuk

52,2 kg: Anita Bekus (7-3) vs. Maria Silva (9-1)

Karta wstępna

83,9 kg: Krystian Bielski (9-5) vs. Konrad Rusiński (5-1)

80 kg: Jacek Gać (2-0) vs. Michał Gniady (1-0)

Gdzie oglądać XTB KSW 88 na żywo transmisja gala 88 dzisiaj 11.11.2023 live online gdzie oglądać XTB KSW 88 stream live online transmisja z KSW 88

Gala XTB KSW 88, która odbędzie się w Radomiu zaplanowana jest na sobotę 11 listopada i rozpocznie się o godzinie 19:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z gali KSW 88 dostępna będzie na platformie streamingowej "Viaplay", po wykupieniu subskrypcji. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z gali KSW 88. Zapraszamy!

Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 88, która odbędzie się w Radomiu. W walce wieczoru zmierzą się Daniel Rutkowski oraz Patryk Kaczmarczyk. Początek gali o godzinie 19:00. Zapraszamy!

