KSW 89 KARTA WALK. KSW 89 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 89 kto walczy na KSW 89 lista walk?

KSW 89 KARTA WALK. Kto walczy na KSW 89?

Najpierw Khalidov kontra Soldić, następnie Khalidov kontra Pudzianowski, a teraz XTB KSW 89. Rozpiska ostatnich wydarzeń w gliwickiej arenie przedstawia się znakomicie i KSW postanowiło nie rezygnować z tradycji przedświątecznej gali i ponownie zawita na Górny Śląsk. I ponownie będzie co oglądać, bo podczas XTB KSW 89 zobaczymy największe gwiazdy federacji oraz kilka głośnych debiutów. Po raz pierwszy do klatki KSW wejdzie Marcin Held, który walczył dla największych organizacji MMA na świecie. Ma za sobą pojedynki w Bellator czy UFC, a teraz przyszedł czas na KSW. Jego rywalem będzie Raul Tutarauli, dla którego będzie to trzeci pojedynek w polskiej federacji. W Gliwicach zobaczymy również starcie Damiana Janikowskiego z Tomaszem Romanowskim. To co najważniejsze odbędzie się rzecz jasna na zakończenie gali.

KSW 89 KOLEJNOŚĆ WALK. LISTA walk na KSW 89

Dwa ostatnie pojedynki to bowiem starcia o pasy. Najpierw Paweł Pawlak będzie bronił tytułu w kategorii średniej. Jego rywalem będzie Michał Materla. Dla "Cipao" będzie to ostatnia szansa, aby zdobyć pas. Historia natomiast może napisać się w walce wieczoru. Wówczas po trzeci pas będzie starał się sięgnąć Salahdine Parnasse. Aby Francuz został mistrzem trzech kategorii wagowych będzie musiał pokonać Adriana Bartosińskiego.

KSW 89 karta walk: