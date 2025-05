Ponad milion głosów na Grzegorza Brauna. Wielokrotny polski mistrz świata zachwalał go publicznie

Mamed Khalidov przez wiele lat wypracował sobie status legendy sportów walki w Polsce. 44-latek w 2024 roku stoczył dwie walki, jedna odbyła się na zasadach bokserskich z Tomaszem Adamkiem. Niestety Khalidov doznał bolesnej kontuzji przez co nie mógł wyjść do kolejnej rundy. Doświadczony zawodnik szybko się pozbierał po porażce i wrócił do klatki KSW już w listopadzie.

Udany powrót do klatki! Khalidov pokonał Bartosińskiego

Walka Khalidova z Bartosińskim była pełna emocji. 44-latek musiał przeciwstawić się, wówczas niepokonanemu mistrzowi KSW. W pierwszej rundzie lepiej się prezentował "Bartos", mimo podobnego rozpoczęcie w drugiej odsłonie to lepszy okazał się Khalidov, który odwrócił losy pojedynku, po czym poddał rywala balachą.

i Autor: Instagram/Bartosz Fabiński

Ogromne wsparcie od Mameda Khalidova! Legenda KSW oddał rękawice w szczytnym celu

Na profilu "uniq_fight_club" pojawiła się licytacja, na której można wylicytować rękawice Khalidova w szczytnym celu. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka oraz ich rodzin. Po wejściu w link licytacji można zapoznać się z pełnym opisem.

"Oryginalne rękawice KSW 77 – Mamed Khalidov. Masz niepowtarzalną okazję zdobyć autentyczne rękawice z gali KSW 77, należące do jednej z największych legend polskiego MMA – Mameda Khalidova! [...]". Poza tym został opisany dokładnie przedmiot licytacji.

To nie pierwszy raz, gdy Khalidov pomaga ludziom w potrzebie, już kiedyś oddał jedno ze swoich trofeów, aby wspomóc zbiórkę.