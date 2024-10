i Autor: KSW KSW 99 WYNIKI NA ŻYWO. Relacja live z gali w Gliwicach 19.10.2024

Czekamy na grzmoty

Gala KSW 99 to ostatni przystanek przed jubileuszowym XTB KSW 100. Fani MMA nie mogą doczekać się już hitowego wydarzenia, ale z pewnością nie ominą też tego październikowego z numerem 99. Pierwotnie "czeskie święto" miało odbyć się w Ostrawie, ale zostało przeniesione do Gliwic. To tam mają paść grzmoty! Zapraszamy do śledzenia wyników KSW 99 na żywo na Sport.se.pl. Poniżej nasza relacja live z gali KSW 19.10.2024.