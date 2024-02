KSW: Epic KARTA WALK. XTB KSW: Epic KOLEJNOŚĆ WALK. Adamek - Khalidov lista walk na KSW 91 kto walczy? Adamek - Khalidov KARTA WALK

Tego o Mamedzie Khalidovie nikt nie wiedział! Przyznał się do tego przed kamerami. Polacy nie przejdą obojętnie

XTB KSW Epic KARTA WALK. Adamek - Khalidov lista walk na KSW Epic

27 lutego mija równo dwadzieścia lat od pierwszej gali KSW. Gdy przypomni się początki organizacji i spojrzy na to, jak obecnie wyglądają wydarzenia federacji, można zauważyć jak rozwija się samo KSW, ale i MMA w Polsce. Można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby nie KSW, mieszane sztuki walki mogłyby nie wypłynąć tak szybko na szerokie wody w kraju nad Wisłą. Jednym z prezentów od federacji dla kibiców z okazji dwudziestolecia jest gala XTB KSW: Epic, która odbędzie się w sobotę 24 lutego, a jej zwieńczeniem będzie pojedynek Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. To właśnie to starcie budzi wśród kibiców największe emocje, ale i wcześniej nie zabraknie wielu ciekawych pojedynków oraz znanych nazwisk.

KSW Epic KOLEJNOŚĆ WALK. Adamek - Khalidov kto walczy na gali XTB KSW: Epic

Kibice, którzy zdecydują się na wykupienie transmisji PPV albo zasiądą na trybunach hali w Gliwicach zobaczą m.in. turniej w wadze półciężkiej. Do klatki wejdą również Darko Stosić, czy Phil De Fries. Chorwat spróbuje swoich sił w brutalnej walce z Matheusem Scheffelem, a Anglik z legendą MMA, Joshem Barnettem. Podczas całego wieczoru nie zabraknie wielu ciekawych starć.

KSW: Epic karta walk:

Walka wieczoru:

Mamed Khalidov vs. Tomasz Adamek

Co-main event

Finał turnieju w wadze półciężkiej

Karta główna:

Phil de Fries vs. Josh Barnett (grappling)

Darko Stosić vs. Matheus Scheffel

Muslim Tulshaev vs. Konrad Rusiński (zasady PRIDE)

Ivan Erslan vs. Bogdan Gnidko

Rafał Haratyk vs. Marcin Wójcik - półfinał turnieju

Kleber Silva vs. Damian Piwowarczyk- półfinał turnieju

Karta wstępna: