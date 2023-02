Kuba Wojewódzki w FAME MMA? Mamy oficjalne stanowisko federacji, wszystko jasne [TYLKO U NAS]

Kogo zobaczymy na hitowej gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym? Wielkie nazwiska w grze, to będzie historyczne wydarzenie

Obecność w świecie freak-fightów oraz federacji FAME MMA coraz to większych gwiazd, niekoniecznie związanych internetem to coraz częstsze zjawisko. Oprócz influencerów, na walki w klatce decydują się również gwiazdy muzyki, czy nawet aktorzy, tak jak np. Sebastian Fabijański. Nic więc dziwnego, że Kuba Wojewódzki narobił niemałego zamieszania, kiedy na jego Instagramie pojawił się tajemniczy post. Na zdjęciu "Król TVN-u" pozował w stroju z logiem "FAME MMA", mając na rękach rękawice. Zdjęcie okraszone było również podpisem. - 7 marca 2023🥊- napisał krótko Wojewódzki. Wielu internautów mogło więc zakładać, że to data ogłoszenia jego postaci w FAME MMA. Zapytaliśmy więc federacji, czy faktycznie jest coś na rzeczy.

Okazuje się, że akcesoria sygnowane logiem FAME MMA nie mają żadnego związku z ewentualną walką Wojewódzkiego, a wszystko stanie się jasne 7 marca - jak głosi data pod postem dziennikarza. Rzecznik prasowy organizacji w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił jednak, że możliwość współpracy federacji FAME MMA i Wojewódzkiego nie została odrzucona przez żadną ze stron, jednak obecnie nie odbyły się żadne rozmowy w tej sprawie.

- Kuba przy okazji rozmowy z jednym z włodarzy federacji nie wykluczył możliwości współpracy z FAME. Muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że to była raczej luźna rozmowa. Na tym etapie nie są prowadzone żadne oficjalne negocjacje na linii FAME - Kuba Wojewódzki. - wyjaśnił Michał Jurczyga dla "Super Expressu" tłumacząc przyczyny pojawienia się na Instagramie Wojewódzkiego zdjęcia w koszulce FAME MMA.

