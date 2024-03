Legenda sportów walki walczy o życie! Kultowy zawodnik UFC uratował rodziców, teraz jest w stanie ciężkim!

Różal oskarżony o wspieranie Putina! Chcą pociągnąć go do odpowiedzialności, padły poważne zarzuty!

Wyjątkowo przykre informacje dotarły do Polski. Była gwiazda federacji UFC i wicemistrz świata z 1991 roku w zapasach w stylu wolnym, Mark Coleman, walczy o swoje życie. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń w trakcie ratowania swoich bliskich z pożaru domu.

Mark Coleman walczy o życie. Porażające informacje na temat legendy UFC

Według doniesień mediów, Coleman przebywał w domu swoich rodziców, gdy na terenie ich posiadłości wybuchł pożar. Mężczyzna miał zostać wybudzony ze snu przez psa, który widział zagrożenie. Były zawodnik UFC miał podjąć decyzję o tym, aby uratować swoich bliskich i wyniósł ich z domu. Do płonącego budynku wrócił jeszcze po czworonoga i niestety, ta przeprawa kosztowała go zdrowie, a spod palącego się budynku uratowali go strażacy, którym niestety nie udało się ocalić pupila. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala helikopterem i teraz trwa walka o jego życie. Stan byłego zawodnika UFC i szkoleniowca, który swoją karierę zakończył w 2010 roku, oceniany jest jako ciężki.

-