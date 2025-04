Gala XTB KSW 105 zapowiada się pasjonująco. Federacja przygotowała 9 walk, w których zaprezentują się największe gwiazdy KSW. Na czele z Mariuszem Pudzianowskim i Arturem Szpilką, którzy wracają do klatki po dłuższej przerwie. Dla pierwszego z nich będzie to pierwsza walka od blisko dwóch lat, kiedy to przegrał ze... "Szpilą". Drugi wraca po kontuzji i porażce z Arkadiuszem Wrzoskiem w maju zeszłego roku. Ale nie tylko na nich będą zwrócone oczy kibiców. Wielkie emocje budzi też pełna złej krwi walka wieczoru - Adrian Bartosiński vs Andrzej Grzebyk 2 o pas wagi półśredniej.

Tak wygląda ciało Mariusza Pudzianowskiego przed XTB KSW 105! Imponująca forma

Kto walczy na gali XTB KSW 105? Kolejność walk

Już podczas tradycyjnego face to face na ostatniej gali XTB KSW 104 wielcy rywale nie szczędzili sobie ostrych słów. Ich złe relacje nie są tajemnicą, a konflikt ma się wyjaśnić 26 kwietnia w wielkim rewanżu. Zanim jednak do niego dojdzie, w klatce będą prawdziwe grzmoty. Spodziewamy się ich już w pierwszej walce wieczoru, w której Denis "Flinston" Górniak zmierzy się w wadze ciężkiej z Michałem Turyńskim. Będzie to jeden z dwóch pojedynków otwartej karty, którą zamknie starcie Adama Niedźwiedzia z Marcinem Krakowiakiem.

Kartę główną otworzy debiutująca w MMA Laura Grzyb. Mistrzyni Europy w boksie zmierzy się z Gabrielą Hristeą. Później klatkę przejmą już zawodnicy wagi ciężkiej i półśredniej. Na walki Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem i Artura Szpilki z Errolem Zimmermanem czekają wszyscy fani MMA w Polsce! A poza nimi czekają nas też emocjonujące starcia Szymona Bajora z Augusto Sakaim, Madarsa Fleminasa z Kacprem Koziorzębskim i Igora Michaliszyna z Arturem Szczepaniakiem.

Gigantyczna różnica w walce Mariusz Pudzianowski – Eddie Hall. Tyle wnieśli na wagę! Szokująca statystyka

KSW 105 - karta walk. O której Pudzianowski - Hall? Kiedy Szpilka?

Początek XTB KSW 105 zaplanowano na godzinę 19:00. Walka wieczoru Bartosiński - Grzebyk powinna rozpocząć się ok. 23:00, a początek starcia Pudzianowski - Hall planuje się na godzinę 21:30. Szpilka zawalczy z Zimmermanem w co-main evencie, planowo ok. 22:30.

Karta walk KSW 105:

Walka wieczoru | Main event:

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Andrzej Grzebyk #1 - o pas kategorii półśredniej

Karta główna | Main card:

120,2 kg/265 lb: Artur Szpilka vs. Errol Zimmerman

77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn #2 vs. Artur Szczepaniak #4

OPEN: Mariusz Pudzianowski vs. Eddie Hall

77,1 kg/170 lb: Madars Fleminas #3 vs. Kacper Koziorzębski #10

120,2 kg/265 lb: Szymon Bajor #5 vs. Augusto Sakai #7

56,7 kg/125 lb: Laura Grzyb vs. Gabriela Hristea

Karta wstępna | Free prelims fights:

77,1 kg/170 lb: Marcin Krakowiak #8 (77,6 kg/171 lb) vs. Adam Niedźwiedź (77,5 kg/171 lb)

120,2 kg/265 lb: Michał Turyński (114,6 kg/253 lb) vs. Denis Górniak (120,2 kg/265 lb)