Gwiazdor Realu Madryt wpadł w furię. Rzucał się w stronę sędziego. Haniebne zachowanie

Filmowy powrót Wojciecha Szczęsnego zaimponował legendzie futbolu. Oberwało się Juventusowi, powiedział to publicznie

Mecz FC Barcelona - Real Madryt zapowiadał się fantastycznie i zdecydowanie spełnił te oczekiwania. Barca prowadziła po pierwszej połowie 1:0 po golu Pedriego, ale po przerwie to "Królewscy" przejęli inicjatywę i wyszli na prowadzenie 2:1 za sprawą Kyliana Mbappe oraz Aureliena Tchouameniego. Piłkarze ze stolicy Katalonii byli w tarapatach, ale w 84. minucie uratował ich Ferran Torres, który doprowadził do dogrywki. W niej ostateczny cios w 116. minucie wyprowadził Jules Kounde, który znakomicie przejął piłkę na połowie Realu i po chwili huknął z dystansu nie do obrony. Po tym golu Barcelona nie wypuściła już zwycięstwa, a piłkarzom Realu puściły nerwy.

FC Barcelona wyszarpała triumf w Pucharze Króla! Real Madryt pokonany w wielkim finale, dobry mecz Szczęsnego!

Furia Antonio Rudigera. Chciał pobić sędziego?

W samej końcówce doliczonego czasu w dogrywce jedna z decyzji sędziego wywołała furię na ławce "Królewskich". Zwłaszcza u Antonio Rudigera, który po decyzji Ricardo de Burgosa Bengoetxey wpadł w prawdziwy szał. Pomimo urazu, przez który musiał zejść z boiska, wyskoczył z ławki i rzucił w kierunku arbitra workiem lodu! Ruszył też w jego stronę, ale członkowie sztabu i koledzy rzucili się, aby go powstrzymać. W oczach obrońcy Realu było widać prawdziwą wściekłość, a to haniebne zachowanie stało się symbolem bolesnej porażki madrytczyków z odwiecznym rywalem.

¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!! El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j— MARCA (@marca) April 26, 2025

"Rudiger oszalał", "Powinni go zdyskwalifikować" - komentowali zszokowani kibice w mediach społecznościowych. Nagrania z zachowaniem Rudigera błyskawicznie rozeszły się po internecie i należy spodziewać się dłuższej kary. Pierwsze doniesienia radia "Cadena SER" mówią o zawieszeniu na okres od 4 do 12 meczów. Sędzia de Burgos Bengoetxea pokazał Niemcowi czerwoną kartkę i zapewne wpisał jego wybuch do protokołu meczowego.

Barcelona dwa razy ograła Real, zmierza po wszystkie trofea

Dla Barcelony Puchar Króla jest już drugim trofeum w tym sezonie i drugim wygranym z odwiecznym rywalem. W styczniu też ograła Real w Superpucharze Hiszpanii. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierza też po mistrzostwo Hiszpanii, a kluczowe dla jego losów będzie ostatnie El Clasico w tym sezonie - w niedzielę, 11 maja. "Blaugrana" jest też w półfinale Ligi Mistrzów UEFA, z której na etapie ćwierćfinału odpadł już Real.

🚨❗️𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rudiger could be suspended 4-12 games.— @La_SER pic.twitter.com/OepPIcWFcg— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 26, 2025