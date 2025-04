El Clasico o Puchar Króla! Wielki finał FC Barcelona – Real Madryt [RELACJA NA ŻYWO]

Real Madryt nie wytrzymał przed meczem z Barceloną! To przelało czarę goryczy. Dojdzie do bojkotu?

Katalończycy mają szansę na historyczną potrójną koronę. W lidze prowadzą z przewagą czterech punktów nad Realem, a za chwilę zagrają w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów z Interem. Z kolei dla madrytczyków ten sezon układa się źle – ich jedynym dotychczasowym sukcesem jest Superpuchar zdobyty w sierpniu w Warszawie.

Znakomita seria Barcelony

Barcelona pozostaje niepokonana w krajowych rozgrywkach od końca grudnia 2024 r. Choć w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przegrała 1:3 z Borussią Dortmund, wcześniejsze zwycięstwo 4:0 zapewniło jej spokojny awans do najlepszej czwórki.

Przed finałem w Sewilli ekipa Hansiego Flicka mierzy się z poważnym osłabieniem. W finale nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji uda w ligowym spotkaniu przeciwko Celcie Vigo (4:3). Istnieje ryzyko, że opuści także pierwszy półfinał Ligi Mistrzów przeciwko Interowi.

Nie ma Lewandowskiego, jest Szczęsny

Na murawie powinien natomiast pojawić się Wojciech Szczęsny, który przez długi czas był "talizmanem" katalońskiej drużyny. Jego dotychczasowy bilans w barwach FCB to tylko jedna porażka – właśnie we wspomnianym starciu z Borussią. Do kadry wrócił Marc-Andre ter Stegen, po wielu miesiącach rekonwalescencji po kontuzji kolana jest znów do dyspozycji Flicka.

Problemy kadrowe nie omijają też Realu Madryt. Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z usług Eduardo Camavingi i Davida Alaby. Pod znakiem zapytania stoi także występ Kyliana Mbappé, który leczy uraz stawu skokowego.

Finał Pucharu Króla FC Barcelona – Real Madryt

Finał Pucharu Króla na Estadio La Cartuja w Sewilli rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00. Zapraszamy na relację NA ŻYWO w sport.se.pl.

Na żywo FC Barcelona – Real Madryt

