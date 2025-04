Laura Grzyb zachwyca umiejętnościami i urodą

Laura Grzyb zdawała się zmierzać wprost do walki o mistrzostwo świata w wadze super koguciej. W 2023 roku, po ośmiu zawodowych wygranych z rzędu, otrzymała szansę na zdobycie pasa mistrzyni Europy federacji EBU i ją wykorzystała, pokonując Marię Cecchi. Tego samego roku Polka obroniła ten pas w walce ze Stevi Levy. Później sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak wymarzyła sobie Laura Grzyb. Po roku od obrony pasa stoczyła jeszcze pojedynek z Sarai Umpierrez o pas IBO International i na tym, póki co, jej rekord się kończy. – Od zdobycia tytułu mistrzyni Europy stoczyłam dwie walki, ale nie były to walki, które miały mnie przybliżyć do starcia o mistrzostwo świata, a po prostu starcia, które miały się odbyć i tyle. Zrobiłam w boksie wszystko, co było w moich rękach, wszystko co mogłam. Zbudowałam mocny rekord, nie przegrałam żadnej walki, sięgnęłam po pas mistrzyni Europy, później go obroniłam, wspięłam się też wysoko w rankingach i wydaje mi się, że promotorom w Polsce skończyły się pomysły na dalszy rozwój mojej kariery – oceniła 30-latka w rozmowie z „Super Expressem”.

Jak sama przyznała, mistrzostwo świata to wciąż jej marzenie, ale na tę chwilę odłożone w czasie. Jeszcze przed ostatnią walką w boksie Laura Grzyb rozpoczęła poszukiwanie dla siebie nowej drogi. W czerwcu 2024 roku wygrała z Oliwią Stawską w walce w formule K-1 w rękawicach do MMA na gali FEN 55. Teraz 30-latka zadebiutuje w kolejnej formule – na gali XTB KSW 105 stoczy pierwszą w karierze walkę w zawodowym MMA, a jej rywalką będzie Gabriela Hirstea.

Laura Grzyb zachwyca fanów jednak nie tylko swoimi umiejętnościami pięściarskimi (a teraz być może zacznie zachwycać także umiejętnościami z mieszanych sztuk walki), ale też urodą. Piękna pięściarka chętnie korzysta z Instagrama i często publikuje tam materiały z treningów, lecz nie brakuje też bardziej prywatnych zdjęć czy filmów z wakacji czy życia codziennego. Wyżej znajdziecie galerię zdjęć pięknej Laury Grzyb.