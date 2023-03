Mama Mateusza Murańskiego przerwała milczenie w sprawie syna. Jej wpis rzuca nowe światło na okoliczności śmierci aktora

Mariusz Pudzianowski uświadomił sobie bolesną prawdę przed walką z Arturem Szpilką. Gwiazdor KSW przyznał to głośno przed samym sobą

Od nagłej śmierci Mateusza Murańskiego minął już ponad miesiąc. Aktor i uczestnik gal freak-fightowych zmarł we własnym mieszkaniu w Bydgoszczy, a okoliczności jego śmierci wciąż są badane przez prokuraturę. Jeszcze zanim oficjalnie potwierdzono, że Mateusz Murański nie żyje, już pojawiły się plotki o tym zdarzeniu i o okolicznościach jego śmierci – w sieci pojawiły się niepoparte dowodami informacje o tym, że 29-latek zmarł na skutek przedawkowania leków. Tym doniesieniom stanowczo zaprzeczył tata aktora, Jacek Murański, w rozmowie z portalem Salon24.pl, choć oficjalne wyniki toksykologii zleconej przez prokuraturę mogą być dostępne dopiero za kilka miesięcy. Teraz na temat odejścia syna wypowiedziała się także mama Mateusza.

W obronie dobrego imienia Mateusza Murańskiego stanęła niedawno jego narzeczona, Karolina Wolska, która udostępniła obszerny wpis na koncie freak-fightera na TikToku. Teraz nieco więcej światła na sytuację rzuca mama Mateusza Murańskiego. – Wiele życzliwych osób pisze do nas, kierowanych odruchem serca i empatią, co bardzo doceniamy. Ale właśnie w obronie dobrego imienia naszego ukochanego syna Mateusza i w celu zahamowania pomówień i plotek na temat jego NAJDALSZEJ PODRÓŻY, jestem zobowiązana w tym poście wyjaśnić i wytłumaczyć ten tragiczny wypadek, tak jak to rzeczywiście wyglądało i pokazać perspektywę życia i cudowne plany założenia rodziny przez Matiego z jego ukochaną narzeczoną Karlą Wolską – zaczęła Joanna Godlewska-Murańska.

W swoim poście udostępniła ona zrzuty ekranu wiadomości, w których pada stwierdzenie, że śmierć Mateusza Murańskiego była wypadkiem. Już wcześniej jego tata przyznał, że 29-latek cierpiał na bezdech senny, a teraz z udostępnionych wiadomości wynika, że do tragedii mógł przyczynić się fakt, że aktor nie założył na noc maski tlenowej, wspomagającej oddychanie, którą stosuje się właśnie przy bezdechu sennym. – Oczywiście do końca życia będę zadawał sobie pytanie dlaczego... dlaczego nie założył tej nocy maski wspomagającej oddychanie – czytamy we fragmencie wiadomości wysłanej przez Jacka Murańskiego. Cały post Joanny Godlewskiej-Murańskiej znajdziecie poniżej.