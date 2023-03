Narzeczona Mateusza Murańskiego zabrała głos po śmierci ukochanego. Dementuje plotki na jego temat, gorzkie słowa

Bolesna porażka Polaka w UFC. Rywal okrutnie go rozbił, aż przykro się na to patrzyło

Nagłe odejście Mateusza Murańskiego było ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich. Szybko pojawiło się wiele plotek na temat przyczyn śmierci 29-latka, ale brakowało oficjalnego potwierdzenia. Z ustaleń prokuratury wynika jedynie, że przyczyną była niewydolność krążeniowo-oddechowa, ale co ja wywołało, wciąż nie wiadomo – zarządzono badania toksykologiczne, których wyniki nie są jeszcze znane. Mocno w temacie wypowiedział się m.in. Jacek Murański, tata zmarłego, który w rozmowie z portalem Salon24.pl zaprzeczył, by syn zmarł z powodu przedawkowania leków. Teraz głos w sprawie zabrała również narzeczona Mateusza.

Poruszający wpis Karoliny Wolskiej

Karolina Wolska po ponad miesiącu od tragedii postanowiła skomentować niektóre plotki dotyczące Mateusza Murańskiego, wykorzystując do tego jego profil na TikToku. – Mieliśmy zawsze z Matem świadomość jak działają media i świat, w którym się obracaliśmy i nie mam pretensji, że nadal w nim jesteśmy. Będąc z Nim akceptowałam jego drogę życiowa i marzenia związane z show biznesem. Ba, po czasie stały się rownież moimi marzeniami, gdy widziałam jaki jest szczęśliwy robiąc to co kocha. Mam wyłącznie pretensje i nie godzę się na pisanie nieprawdy. Nie będę przytaczać wszystkich bzdur, które wymyśliły media czy nakręciły pseudo gwiazdy, które nawet Nas nie znały, oczywiście większość kłamiąc, że się z Matem przyjaźniły – pisze narzeczona Murańskiego.

Kobieta odniosła się też bezpośrednio do plotek o przyczynach śmierci Mateusza Murańskiego, zaprzeczając wielu z nich. – Jako jego narzeczona nie godzę się na spekulacje, że chciał popełnić samobójstwo (nie chcecie wiedzieć nawet jak ciężko mi się to pisze). Nie godzę się na wyzywanie mnie , jak mogłam wyjechać na pare dni do rodziny i co ze mnie za kobieta (nie będę przytaczać epitetów). Plotki o naszym rzekomym rozstaniu czy o tym, że Mat był w tamtą noc na jakiejś imprezie również rozprzestrzeniają ludzie, których nigdy nie widzieliśmy na oczy. A na końcu kobieta ze służby medycznej, która bez żadnych dowodów napisała do koleżanki o rzekomym przedawkowaniu po czym udostępniła to do sieci chwilę po reanimacji Mata. Jako jego narzeczona proszę Was, jeżeli posiadacie trochę człowieczeństwa PRZESTAŃCIE! – zakończyła.