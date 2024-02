Mamed Khalidov nagrał specjalne wideo. Zwrócił się wprost do Szpilki i Materli, te słowa chwytają za serce

Mamed Khalidov zdecydował się nagrać specjalne wideo

Walka wieczoru na gali XTB KSW: Epic połowicznie spełniła oczekiwania fanów. Emocji w klatce nie brakowało, Mamed Khalidov próbował zaskoczyć Tomasza Adamka, a doświadczony pięściarz robił wszystko, by doświadczeniem wywieźć oponenta w pole. Niestety, wszystko zakończyło się po trzech – z sześciu zaplanowanych – rundach, a wszystko przez kontuzję prawej dłoni zawodnika MMA. Choć przed walką wielu skazywało go na pożarcie, to do momentu przerwania starcia wynik nie był taki oczywisty – na kartach sędziowskich był remis i to mimo odjęcia Mamedowi jednego punktu za nieprzepisowe obalenie rywala. Dwa dni po walce Khalidov postanowił nagrać specjalne wideo.

Legenda KSW dziękuje Szpilce, Materli i wielu innym

Trudno dziwić się rozczarowaniu legendy KSW z powodu porażki, bowiem na pewno czuł, że jest w stanie walczy jak równy z równym z wielkim mistrzem w jego dyscyplinie. Khalidov postanowił podziękować wszystkim tym, którzy pomogli mu w przygotowaniach do starcia. – Na początku chciałem podziękować ludziom, którzy pomogli mi w przygotowaniach do tej walki. Mój klub Arrachion Olsztyn, sparingpartnerzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za tą pomoc. Dziękuję trenerom – mówił Mamed Khalidov wymieniając nazwiska kolejnych osób.

Były mistrz KSW zwrócił się też do dwóch innych wielkich gwiazd tej organizacji. – Dziękuję Arturowi Szpilce, z jego potężną energią i motywacją, za wsparcie i pomoc. Również dla Michała Materli, który został ze mną tydzień na obozie w górach, pomagał mi w treningach, wspierał mnie – mówił niezwykle wdzięczny Khalidov. Nie zapomniał także o samej federacji. – Podziękowania również dla Martina Lewandowskiego, który w krótkim czasie posklejał to wszystko i zorganizował tę walkę. Dla całej ekipy KSW, która ciężką pracą doprowadziła do tej walki. Bo jak oglądamy samą galę, walkę, to nie wiemy co się dzieje za kulisami – zakończył.