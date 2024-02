Mamed Khalidov nie przebierał w słowach. Miażdżąca opinia na temat freak-fightów, musiał to podkreślić

Khalidov przygotowuje się do walki z Adamkiem

Walka Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem rozbudza wyobraźnię fanów sportów walki. Jako że pojedynek odbędzie się na zasadach bokserskich, Khalidov nie jest przedstawiany jako faworyt do zwycięstwa, a jednym z niewielu aspektów, jaki ma za nim przemawiać, ma być to, że starcie odbędzie się w okrągłej klatce charakterystycznej dla KSW. Szczególną uwagę na to zwraca Łukasz Jurkowski, choć w niedawnym programie Andrzeja Kostyry nie był on w żaden sposób przekonać trenera boksu Zbigniewa Raubo, że Khalidov może mieć jakiekolwiek szanse w tym starciu. Ciekawe jest to, że niedawno Adamek podpisał kontrakt z FAME MMA, a jego najbliższy oponent ma bardzo złe zdanie o freak-fightach.

Legenda KSW podtrzymuje opinie o freak-fightach

Mamed Khalidov całkiem niedawno dość ostro wypowiadał się na temat freak-fightów w rozmowie z kanałem „Trójkąt”. Wskazywał, że nie podobają mu się wulgaryzmy i wyzwiska, które pojawiają się m.in. na konferencjach przed galami, a odbiorcami tych treści są w dużej mierze dzieci. Legendarny zawodnik KSW nie zmienił swojego zdania i teraz w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim podtrzymał bardzo ostrą opinię o freak-fightach.

Mamed Khalidov kompletnie się nie hamował w ocenie freak-fightów

Khalidov wystąpił w podcaście Onetu „Wojewódzki&Kędzierski” podczas którego znów bardzo dosadnie ocenił to, co dzieje się we freak-fightach. Same gale nazwał karykaturą MMA, a konferencje określił jako patologiczne. – To jest karykatura tego sportu. Na galach freakowych i KSW widać różnicę w odbiorze. Przede wszystkim pokoleniową [...] Konferencje gal freakowych to jest patola – podkreślił Mamed Khalidov.

