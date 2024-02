Mamed Khalidov tak dosadnie o końcu kariery jeszcze nie mówił. Powiedział to wprost przed walką z Adamkiem

Mamed Khalidov niezwykle szczerze o końcu kariery. Powiedział to wprost

Walka Khalidov - Adamek od tygodni elektryzuje kibiców. Już za kilkadziesiąt godzin dwie legendy sportów walki zmierzą się w klatce KSW, ale na ostatniej prostej nie brakuje obowiązków medialnych. W środę bohaterowie gali XTB KSW Epic pojawili się na konferencji prasowej w warszawskich Złotych Tarasach, a już od czwartku okopią się w Gliwicach ze zwieńczeniem fight weeku w tamtejszej PreZero Arenie. Ostatnie chwile poza Śląskiem spędzone z kibicami w centrum stolicy podgrzały atmosferę, zwłaszcza że po wszystkim Khalidov stanął do rozmowy z dziennikarzami i szczerze opowiedział o swoich odczuciach przed walką z Adamkiem.

Khalidov rozbrajająco szczery przed walką z Adamkiem. "Jestem już u schyłku kariery"

Legendarny zawodnik KSW nie może się już doczekać walki, na którą bardzo liczył. Właśnie dlatego nie stawiał żadnych warunków i zgodził się na zasady bokserskie odpowiadające byłemu mistrzowi świata dwóch kategorii wagowych. Czy po tym "super fighcie" można spodziewać się, że Khalidov wróci do MMA i ruszy odzyskać pasy KSW?

- Wcześniej miałem taką zajawkę, że może jeszcze raz pójdę po pas i się spróbuję. Później tak troszeczkę… Nawet jakby mi się udało zdobyć ten pas, to muszę go bronić. A ja jestem już u schyłku swojej kariery. Nie wiem, czy stoczę jeszcze jedną, dwie czy trzy walki. Może tylko dwie? Podchodzę do tego tak, że niech młodzi między sobą konkurują i walczą o ten pas. Jeżeli przyjdzie potrzeba, a także chęci moje, federacji i kibiców, może jeszcze po to sięgnę, ale czy jest sens? - stwierdził wprost 43-latek. Wielu kibiców chętnie zobaczyłoby jego "ostatni taniec", ale sam Mamed skupia się na razie na Adamku.

Khalidov dosadnie o końcu kariery. Zbliża się koniec

- Na razie proszę ich, żeby przyszli na tę galę. Obejrzeli moje możliwości w boksie, a później zobaczymy, z kim będę walczył w MMA - uciął temat mistrzowskich walk. Całą rozmowę z Mamedem Khalidovem na trzy dni przed walką z Tomaszem Adamkiem znajdziesz w poniższym wideo: