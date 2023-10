Marcin Najman nie wytrzymał i opluł rywala! Kuriozalne sceny podczas konferencji przed Clout MMA 2

Kolejny post Marcina Dubiela wywołał jeszcze większą burzę! Przyznał to przed sobą, ale i tak nie zostawili na nim suchej nitki

Najbliższa gala Clout MMA pobudza coraz większe emocje. Kibice baczną uwagę będą zwracać przede wszystkim na walkę wieczoru, w której Daniel Omielańczuk zmierzy się z Denisem Załęckim. Panowie w ostatnim czasie nieco wyciszyli swój konflikt, ale wcześniej mieli sobie wiele do powiedzenia i to niekoniecznie w parlamentarnych słowach. Podczas Clout MMA 2 ponownie w klatce zobaczymy Marcina Najmana. Doświadczony zawodnik pierwotnie miał się zmierzyć z "Lizakiem", ale najprawdopodobniej "El Testosteron" zmierzy się także z Adrianem Ciosem.

3, 2, 1… WSZYSCY SĄ JUŻ GOTOWI! ZA CHWILĘ ZACZYNAMY II KONFERENCJĘ CLOUT MMA 2! 🔥NAJMAN, CIOS, LIZAK, LABRYGA, ZAŁĘCKI, OMIELAŃCZUK, MINDA… na występ którego z nich czekacie najbardziej?OGLĄDAJCIE KONFERENCJĘ TYLKO na YOUTUBIE CLOUT MMA!#CLOUTMMA2 pic.twitter.com/pjYZXRamRH— CLOUT MMA (@cloutmma) October 25, 2023

Marcin Najman nie ogłoszony, jako "Cesarz freak-fightów" i podczas ostatniego "Roastu" został niespodziewanie uderzony otwartą dłonią przez Adriana Ciosa. Podczas drugiej konferencji Clout MMA, "El Testosteron" podszedł do przyszłego rywala pod pretekstem pokazania filmiku na telefonie, jednak niespodziewanie Najman opluł swojego rywala w ramach rewanżu za sytuację, które miały miejsce kilka dni temu. Później miało dojść do kolejnego "face to face", jednak ponownie Cios został opluty przez Najmana.