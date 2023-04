i Autor: Super Express Marcin Najman

postawił sprawę jasno

Marcin Najman przekazał pilną wiadomość w sprawie swojej kariery! Ta chwila nadeszła błyskawicznie, postawił sprawę jasno

Marcin Najman dopiero co rywalizował w klatce z Pawłem Jóźwiakiem podczas niedawnej gali HIGH League 6, a jego fani już mogli zastanawiać się, czy "El Testosteron" ma w planach dalsze walki oraz kiedy nadejdzie kolejna z nich. Wszystko wskazuje na to, że całkiem niedługo, bowiem częstochowski pięściarz podzielił się ważnym nagraniem, na którym pokazuje, jak wraca już do treningów.