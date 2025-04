Marcin Najman ruszył z pomocą dla byłego gwiazdora FAME! Zmaga się on z ciężką chorobą. Specjalne wydarzenie

Marcin Najman to jedna z głównych postaci sceny freak fightowej w Polsce. "Cesarz" wielokrotnie udowadniał, że świetnie odnajduje się w tym świecie, co potwierdzają jego "występy" na różnych programach przed galami. Nie jest tajemnicą, że były pięściarz często udziela się w różnych akcjach charytatywnych dla osób, które potrzebują pomocy finansowej na leczenie.

Tym razem "Cesarz" na profilu "Bodychrista" zapowiedział koncert charytatywny dla Piotra "Bonusa BGC" Witczaka.

- Już 18 kwietnia koncert charytatywny dla Bonusa w klubie 2 progi. Serdecznie was zapraszam i musimy pomóc naszemu kumplowi - przekazał Najman.

Ogromne wsparcie Marcina Najmana dla Bonusa BGC! Były gwiazdor FAME zmaga się z ciężką chorobą

"Bonus BGC" od dłuższego czasu nie udziela się w mediach, a wszystko z powodu choroby, jaką jest schizofrenia paranoidalna. Były gwiazdor FAME założył zbiórkę i wytłumaczył, co go zmusiło do takiego kroku.

- Siemanko kochani ! To ja Piotr Witczak znany Wam z internetu bardziej jako BONUS BGC od kilkunastu lat możecie kojarzyć mnie z freak fight-ów lubiący zawsze robić niezłe akcje i dymy ... ale to już przeszłość było minęło wspomnienia są piękne - a to wszystko dzięki Wam wiernym fanom - zawsze ze mną byli dopingowali mnie , wspierali, doceniali :) Jak byłem w pełni zdrów zawsze chętnie pomagałem charytatywnie teraz niestety sam potrzebuje takiej pomocy. Musiałem zakończyć swoją karierę i odpuścić walki ze względu na pogarszający się mój stan zdrowia zachorowałem bardzo ciężko na chorobę która się leczy równie ciężko na Schizofrenię paranoidalną. Stoję na krawędzi, a przede mną rozciąga się przepaść schizofrenii. To choroba, która nie tylko utrudnia mi normalne funkcjonowanie, ale wręcz je uniemożliwia. Splątane myśli, urojenia, lęk – to moi stali towarzysze. Schizofrenia odebrała mi wszystko: pracę, marzenia, a przede wszystkim – niezależność. Wyobraźcie sobie życie w ciągłym strachu i niepewności, życie, w którym przyszłość to tylko mglista niewiadoma. Tak właśnie wygląda moja codzienność. Już dziś mogą Państwo zmienić moje życie. Nawet najmniejsza wpłata ma dla mnie ogromne znaczenie - można przeczytać.