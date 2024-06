Marcin Najman rzucił się na zagranicznych dziennikarzy. Klął jak szewc po angielsku. Wszystko w obronie Lewandowskiego

Tylko najwięksi twardziele nie uronią łzy! Piękna chwila Joanny Jędrzejczyk, co za kreacja i co za przemowa

Marcin Najman żyje sportem od wielu lat – chodzi nie tylko o sporty walki, ale także o inne dyscypliny. „Cesarz Polskich Freak-Fightów” emocjonował się także występami reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w Niemczech. Nie mógł mu umknąć temat pretensji do Roberta Lewandowskiego o sposób wykonywania rzutów karnych w meczu Polska – Francja.

Euro 2024: Najman rzucił się w obronie Lewandowskiego! Padły mocne słowa

Najman zabrał głos po burzy, która wybuchła w sprawie powtórzonej jedenastki na Euro 2024. Gol Roberta Lewandowskiego dał Polakom remis. W Polsce rozgorzała dyskusja, która pojawiła się także poza granicami naszego kraju.

Swój apel w sprawie Roberta Lewandowskiego „Cesarz” wystosował za pośrednictwem Twittera. Najman mówił po angielsku, a wiadomość była tłumaczona przez Michała Waleszczyńskiego-Lisa.

- Siemaneczko. Mam jedno pytanie do zagranicznych dziennikarzy. Pozwólcie, że zapytam. Czego chcecie od Roberta? Czego chcecie? To, że strzelił Francji gola znaczy, że jest zły. Czy Wy się słyszycie? Odp******cie się od Roberta. To jest dobry, elegancki gość. Nasz gość! Pier****ni boomerzy, banda id***ów – powiedział Marcin Najman w wideo opublikowanym na Twitterze.

Euro 2024: Jak Polska poradziła sobie na mistrzostwach Europy?

Reprezentacja Polski pożegnała się z Euro 2024 w Niemczech już po fazie grupowej. Biało-czerwoni twardo walczyli z Holandią, ale przegrali mecz otwarcia 1:2. W meczu o wszystko Austria pokonała podopiecznych Michała Probierza 3:1. Na pożegnanie z Euro Polska zagrała z Francją. Gol Roberta Lewandowskiego z karnego dał Polakom jeden punkt i remis 1:1.