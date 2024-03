Marcin Najman starł się z maskotką Clout MMA! Mocny atak, wielkie dymy na konferencji!

Tak Mariusz Pudzianowski zachowuje się względem pracowników. Niestandardowe praktyki, nie każdy może sobie na to pozwolić

Marcin Najman ma za sobą conajmniej niespodziewane starcie. Były pięściarz pojawił się na konferencji gali Clout MMA, gdzie doszło do pojedynku między nim a Adrianem Ciosem, który był przebrany w strój maskotki federacji. Doszło do bijatyki, którą niespodziewanie zainicjowała ów "maskotka".

Marcin Najman pobił się z Adrianem Ciosem. Został całkowicie zaskoczony

W trakcie panelu na konferencji Clout MMA doszło do niespodziewanych scen. W trakcie trwania rozmowy z Marcinem Najmanem zapowiedziana została maskotka federacji, która została poproszona na scenę. Najman podejrzewał, że w przebraniu może przebywać Adrian Cios, to też mówił do przebranej osoby, aby sobie poszła. Przewidywania Najmana okazały się prawdziwe i rzeczywiście, w stroju ukryty był cios, który zaatakował byłego pięściarza. Zrobiło się naprawdę groźnie. Wideo z zamieszania znalazło się na mediach społecznościowych federacji freak-fightowej.