Marcin Najman uderza w klub Krzysztofa Stanowskiego! "El Testosteron" namawia wszystkich do tego działania

Marcin Najman jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi na różne tematy. "El Testosteron" co jakiś czas zaczepia Krzysztofa Stanowskiego, z którym miał konflikt, dlatego też były pięściarz swego czasu pojawił się w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Dziennikarz nie pozostaje dłużnym 44-latkowi, w ostatnim czasie wypowiedział się na temat książki Najmana "Ojciec chrzestny polskich freak fightów". - Marcin Najman udaje, że napisał książkę, a ja ją naprawdę przeczytałem. Malutki format, miękka oprawa, raptem 60 kartek i to kosztuje 59,90. To jest Wikipedia, którą trzeba rozdmuchać, żeby naiwniacy kupili jakąś książkę. Gdyby ta książka miałaby być bokserem to byłaby Marcinem Najmanem - powiedział Stanowski w formacie "Dziennikarskie Zero".

19 kwietnia w 1/4 Pucharu Polski dojdzie do starcia Pogoni Grodzisk Mazowiecki z KTS Weszło, na temat tego spotkania wypowiedział się Najman w mediach społecznościowych. - Moi drodzy już 19 kwietnia o godzinie 19:00. W Grodzisku Mazowieckim 1/4 finału Pucharu Polski w piłkę nożną, a zmierzą się w niej Pogoń Grodzisk Mazowiecki z drużyną KTS Weszło - Krzysia Stanowskiego. No i chyba nie muszę nikomu mówić komu kibicować. Drużyna Pogoni Grodzisk Mazowiecki biało-czerwone barwy i WSZYSCY ZA POGONIĄ! Jeśli mi tylko czas pozwoli to pojawię się na tym meczu, panowie dajcie z siebie wszystko i jedziemy z KTS Weszło, do spodu! - podsumował "El Testosteron".

