Marcin Najman wygrał z FAME MMA. Awantura z Don Kasjo w tle. Wyrok sądu nie pozostawia wątpliwości

Arkadiusz Tańcula zwrócił się do fanów. Te słowa każdy powinien wziąć do serca, ważne przesłanie gwiazdy FAME MMA

Marcin Najman w federacji FAME MMA stoczył trzy walki. "El Testosteron" w pierwszym pojedynku pokonał Piotra "Bonusa BGC" Witczaka, 43-latek poradził sobie ze swoim rywalem w pierwszej rundzie, zasypując ciosami w parterze Witczaka. W kolejnej potyczce Najman musiał uznać wyższość Piotra "Bestii" Piechowiaka, jak sam twierdzi zaskoczył go cios kulturysty, po czym sędzia przerwał walkę, gdy widział, że "El Testosteron" już nie jest w stanie się obronić w parterze. Po drodze zawodnik z Częstochowy okazał się lepszy od Dariusza Kaźmierczuka po minucie i 27 sekundach.

Marcin Najman zdradził wynik rozprawy sądowej. "El Testosteron" wygrał z FAME MMA, 43-latek komentuje

W ostatniej walce Najmana dla federacji FAME MMA, "El Testosteron" zmierzył się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Pojedynek odbył się za zasadach boksu w rękawicach do MMA. Starcie nie trwało długo, a 43-latek po nie stosowaniu się do reguł, obalił rywala, a potem zamierzał go kopnąć, po czym sędzia podjął decyzję o zdyskwalifikowaniu Najmana. Po pewnym czasie w mediach społecznościowych "El Testosteron" opublikował, że federacja FAME MMA pozwała byłego zawodnika. - Fame MMA pozwało Mój Managment za walkę z Don Fajo. Za walkę na której zarobili dziesiątki milionów. Ale pazerni. Do boju Managment ! Tylko zwycięstwo! Trzymam kciuki - napisał na "Twitterze" Najman.

We wtorek "El Testosteron" opublikował filmik, na którym wyjaśnił przebieg postępowania. - Jak z pewnością pamiętacie, po walce z Don Patusem, FAME MMA postanowiło pozwać mój management o zwrot gaży. którą management w całości dostał przed walką. Było to o wiele dla mnie niezrozumiałe, że pozywają management o zwrot gaży za walkę, a z drugiej strony cały czas tą walkę sprzedają. Nigdy nie zatrzymali sprzedaży, a jeszcze po gali następne dni ta walka była normalnie sprzedawana. Zarobili na tym ileś razy więcej, niż zwykle. Pewnie przez skandale, jak obalenie w boksie, czy uderzenie low-kickiem, oglądało się to na pewno lepiej. Oni byli na tyle bezczelni, że sami zarabiając postanowili pozwać mój management. Dziś było ogłoszenie wyroku, przegrali. Pozew został oddalany w całości, teraz mają zwrócić managementowi koszty, kilka tysięcy. Najman kontra FAME MMA 1:0 - przekazał Najman.

Więcej informacji wkrótce.

Fame MMA pozwało Mój Managment za walkę z Don Fajo. Za walkę na której zarobili dziesiątki milionów. Ale pazerni😊 Do boju Managment ! Tylko zwycięstwo! Trzymam kciuki 👍👊 pic.twitter.com/tWeZjdi8Qy— Marcin Najman (@MarcinNajman) March 29, 2022

Sonda Kto wygrałby walkę Najman - Boxdel? Marcin Najman Michał "Boxdel" Baron