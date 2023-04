Marcin Najman zdradza szczegóły kolejnej walki. "El Testosteron" ujawnia, wtedy wróci do klatki

Marcin Najman szykuje się powoli do powrotu do klatki. Zanim do tego dojdzie, bierze udział w promocji wydarzenia gali Różański - Babić. Walka toczyć się będzie o pas mistrza świata WBC w kategorii bridger. - Ma pier***nięcie w ręce. To jego argument - mówi wprost Najman o Polaku. "El Testosteron" wskazywał na to, że w pojedynkach z Albertem Sosnowskim, Izu Ugonohem czy Arturem Szpilką, Różański był wskazywany na porażkę.

Najman powiedział, że szykuje się do powrotu do klatki, do którego ma dojść jeszcze przed wakacjami. Z kim? Tego na razie nie wiemy. "El Testosteron" nie zdradził też, dla jakiej organizacji ma dojść do tego pojedynku.

