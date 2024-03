Marcin Różalski bez ogródek o Michale Materli tuż przed jego walką na KSW 92! Szczere wyznanie "Różala"

Kibice sportów walki oraz Marcina Różalskiego doskonale wiedzą, że "Różal" bardzo często mówi dokładnie to, co myśli i jest w stanie nie zostawić na kimś suchej nitki, jeśli tego wymaga według niego sytuacja - jak miało to miejsce chociażby do aferze z udziałem Popka, kiedy to Różalski puścił kilkuminutową wiązankę na rapera. Tuż przed walką Michała Materli z Piotrem Kuberskim, "Rózal" z kolei skierował kilka bardzo ciepłych słów pod adresem "Cipao" porównując swoją karierę do Materli.

- Dla mnie są tylko dwie opcje – albo Michał wygra albo Michałowi nie pójdzie. Zawsze będę za Michałem, zawsze będę mu kibicował. Michał cały czas walczy, idzie cały czas tą drogą samozniszczenia – tak jak ja… Ostatnią walkę stoczyłem, jak miałem 44 lat, także Michał ma jeszcze te kilka lat, żeby walczyć. - wyznał "Różal" w rozmowie, która pojawiła się na kanale YouTube "MyMMApl".

Starcie Michała Materli z Piotrem Kuberskim jest co-main eventem gali KSW 92, która odbędzie się już w najbliższą sobotę 16 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Na karcie walk sobotniego wydarzenia znaleźli się również Jakub Wikłacz i Zuriko Jojua, którzy w walce wieczoru zmierzą się o pas mistrzowski kategorii koguciej. Ponadto w klatce zobaczymy m.in. Daniela Rutkowskiego, Kamila Szkaradka, czy Wojciecha Janusza.