Marcin Sianos rozbrajająco po walce na FAME. Żona nie chciała, żeby się bił. Co ją przekonało? | Andrzej Kostyra

Marcin Sianos dokonał tego jako pierwszy w historii organizacji FAME. „Thanos”, bo z takim pseudonimem wyszedł do walki na gali w Częstochowie, wygrał pojedynek dwóch na jednego z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem i Przemysławem „Sequento” Skulskim. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą już po zakończonym pojedynku przyznał, że jego żona nie była przekonana do tej walki.

Co przekonało ukochaną Sianosa do stoczenia pojedynku na FAME 25? „Thanos” wytłumaczył, ile pieniędzy otrzyma za to starcie i to właśnie aspekt finansowy kompletnie zmienił postrzeganie tego pojedynku.

- Jest spora różnica. To jest przepaść! Nie chcę mówić konkretnie o kwotach, ale jest to naprawdę przepaść. Fajnie się te wszystkie kropki połączyły. Jestem bliżej końca kariery, fajnie byłoby na ten koniec odłożyć trochę grosza – przyznał Sianos.

Okazuje się, że Sianos wylądował także na szpitalnym oddziale ratunkowym i konieczne było przejście operacji.

Marcin Sianos wygrał walkę dwóch na jednego w sobotę 5 kwietnia na gali FAME 25. Początkowo zawodnik MMA miał duże problemy, ale po kolejnych faulach Przemysława "Sequento" Skulskiego, to raper musiał samotnie mierzyć się z doświadczonym rywalem. Wycieńczony walką z dwoma przeciwnikami Sianos rozbił "Koziołka" w stójce.