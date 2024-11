Marianna Schreiber ogłosiła to wprost. Nagrywa swoją piosenkę!

Znamy pierwszą walkę gali Fame 23. Co za zestawienie, internet zapłonie, kibice czekali na to latami!

Marianna Schreiber postanowiła zaskoczyć swoich fanów na mediach społecznościowych. Gwiazda freak-fightów ogłosiła, że zamierza opublikować napisaną przez siebie piosenkę. Cześć treści utworu została już nawet opublikowana!

Marianna Schreiber zaskoczyła swoich fanów. Napisała własną piosenkę!

Schreiber oprócz swojej kariery w świecie MMA ma także na koncie wydawanie piosenek. Jej pierwszy utwór "Dla Atencji" spotkał się z dość mieszanym odbiorem ze strony fanów. Teraz gwiazda freak-fightów wyszła z inicjatywą napisania utworu, który ma traktować o nieszczęśliwej miłości.

- Ona potrafiła uśmiechać się przez łzy. Wspierać, gdy sama dźwigała ogrom łez i smutku. Pomagać, mimo, iż jej ramiona same były obarczona niezliczoną ilością problemów. Walczyć za kogoś dla kogoś, pomimo, iż sama odczuwała już zmęczenie własnymi wewnętrznymi walkami. Dawać nadzieję, gdy sama jej tak bardzo potrzebowała. Ofiarować ciepło nawet wtedy, gdy jej dłonie pozostawały zziębnięte. Przytulać, mimo, że to jej serce tęskniło za bezpiecznymi ramionami... - napisała Schreiber, dodając chwilę później, że jest to fragment napisanej przez nią piosenki.

- To wycinek z mojej piosenki, która wyjdzie na moje urodziny 18 listopada. Już się nie mogę doczekać. Pierwszy raz coś takiego nagrywam, co wywołuje łzy w oczach... ale bardzo chciałam wolną, melancholijną piosenkę stworzyć Ta piosenka to słowa otuchy dla was kobiety - napisała gwiazda freak-fightów na Instastories.

i Autor: instagram.com/marysiaschreiber

Marianna Schreiber przycisnęła Grzegorza Brauna! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.