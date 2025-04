Mariusz Książkiewicz dźgnięty nożem w Ameryce! Otarł się o śmierć. Szokująca napaść

Freak vs legenda?!

Choć Mariusz Książkiewicz ma tylko polskie pochodzenie, to jest z niego niesamowicie dumny. Regularnie wychodzi do klatki z naszą flagą. Jego mama mieszkała w Polsce, a niedługo po narodzinach zawodnik wyprowadził się z rodzicami z Kanady. To tam zaczął stawiać pierwsze kroki w sportach walki. W 2020 roku walczył o kontrakt z UFC, ale po porażce w Dana White's Contenders Series musiał odłożyć marzenia o największej organizacji świata.

Mariusz Książkiewicz wciąż walczy zawodowo, a ostatnio podpisał kontrakt z nową organizacją GFL, w której znalazło się wiele gwiazd światowego MMA. Jego najbliższy pojedynek ma odbyć się w czerwcu. Niestety, po drodze pojawiły się poważne komplikacje.

Jak poinformował w rozmowie z podcastem „Uncrowned”, ma wielkie szczęście, że żyje. Książkiewicz wychodził ze swojego domu w Winnipeg w Kanadzie, by wyrzucić śmieci. Zawodnik został wtedy zaatakowany przez nieznanego sprawcę. Gwiazda MMA została dźgnięta nożem. Jak sam powiedział, zabrakło milimetrów do tego, by nóż trafił w jego płuca lub serce.

Niestety, nie wiadomo, kto i dlaczego zaatakował Książkiewicza. Zawodnik obronił się, wykorzystując swoje umiejętności ze sportów walki. Wtedy zorientował się, że został zaatakowany nożem i pojechał do szpitala, gdzie udzielono mu koniecznej pomocy medycznej.

Kim jest Mariusz Książkiewicz, zawodnik MMA?

Mariusz Książkiewicz stoczył trzynaście zawodowych pojedynków MMA. Przegrywał jedynie dwukrotnie z Mario Sousą w walce o kontrakt z UFC w Dana White's Contenders Series oraz z Elim Aronovem na Unified MMA 45 w Kanadzie.

Wygrywał walki dla takich organizacji jak LFA, Unified MMA, TKO Fight Night i wielu lokalnych wydarzeniach.