Mirosław Okniński o Mariuszu Pudzianowskim. Zaskakujące słowa

Mariusz Pudzianowski stoczy kolejny pojedynek w organizacji KSW. Słynny polski zawodnik zmierzy się na gali KSW 105 z Eddiem Hallem. To będzie „Najsilniejszy pojedynek na świecie”! Wcześniej głośno mówiono o jego potencjalnym starciu na gali FAME 25 z dwoma rywalami – Adrianem Ciosem i Natanem Marconiem. Okniński skomentował wielkie zamieszanie wokół Pudzianowskiego w rozmowie z „Super Expressem”.

- Jeżeli ktoś myśli logicznie i zdaje sprawę z wieku Pudzianowskiego... 48 lat to za późno na walki sportowe. Moim zdaniem to „ostatni taniec” Pudziana. Freaki to dla niego ostatnia szansa na zarabianie takich samych albo większych pieniędzy. To logiczny ruch – przyznał Okniński.

Oglądaj całą rozmowę Andrzeja Kostyry z Mirosławem Oknińskim na kanale KOstyra SE na YouTube i Sport.se.pl.

Okniński: To grozi utratą zdrowia

Zdaniem Mirosława Oknińskiego, Mariusz Pudzianowski jest już na tyle wiekowy, że niepotrzebnie naraża się sportowymi pojedynkami na utratę zdrowia.

- Dalsze walki sportowe Mariusza Pudzianowskiego grożą utratą zdrowia. Jeżeli człowiek traci zdrowie, to traci coś najcenniejszego – dodał.

Kiedy gala KSW 105 z walką Pudzianowski – Hall?

Walka Mariusz Pudzianowski – Eddie Hall odbędzie się na gali KSW 105. Wydarzenie odbędzie się w hali PreZero Arena w Gliwicach. Gala KSW 105 została zaplanowana na 26 maja 2025 roku. Transmisja tylko w CANAL+.